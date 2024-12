Müsli selbst gemacht: Probiere dein eigenes Schoko-Granola

Eine Schüssel Müsli am Morgen gehört für viele einfach dazu. Die meisten greifen dabei zur Müslischachtel ihres Vertrauens. Warum nicht mal was Neues wagen? Denn Müsli kannst du auch selbst machen. Gesünder und leckerer ist es obendrein auch noch. Also los geht’s mit unserem knusprigen Schoko-Granola.

Schoko-Granola: kreativ-knuspriges Rezept

Die Zubereitung deines Schoko-Granolas ist kinderleicht und macht Spaß, weil du dich kreativ austoben kannst. Alles beginnt mit einer guten Basis aus Haferflocken. Dazu kommen gehackte Mandeln, nahrhafte Kürbis- und Sonnenblumenkerne sowie Kokosraspeln für den exotischen Touch.

Schokoladig wird’s jedoch erst mit der Schokomischung: Geschmolzenes Kokosöl, Honig oder Ahornsirup und Backkakao verrührst du zu einer herrlich duftenden, flüssigen Masse. Diese gibst du über die trockenen Zutaten. Gewürze wie Zimt und Vanille sorgen für besonderes leckeren Knuspergenuss. Dann geht’s ab in den Ofen. Wichtig: Lass das Granola nicht zu lange backen, sonst wird es bitter. Etwa 20 bis 25 Minuten bei moderater Temperatur reichen völlig.

Zum Schluss kommen die süße Rosinen oder Cranberries in die Mischung.

Zum Schluss kommen die süße Rosinen oder Cranberries und – für echte Schoko-Fans – ein paar Schokotropfen in die Mischung. Fertig ist dein Schoko-Granola, das deutlich gesünder ist als die allermeisten Fertigprodukte. Du kannst es außerdem genau nach deinem Geschmack anpassen. Bist du kein Fan von Rosinen? Tausche sie gegen getrocknete Aprikosen, Datteln oder Bananenchips aus. Mandeln nicht dein Ding? Walnüsse, Haselnüsse oder Pekannüsse bringen ebenfalls den Crunch.

Müsli aus dem Airfryer ist auch eine tolle Idee! Nüsse, Haferflocken und Leinsamen sorgen da für knusprigen Genuss. Besonders lecker und originell ist auch dieses süß-salzige Brezel-Granola! Und auch für das klassische Bircher-Müsli mit Himbeeren haben wir ein tolles Rezept parat.

Schoko-Granola Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Haferflocken kernig

50 g Mandeln

30 g Sonnenblumenkerne

20 g Kürbiskerne

30 g Kokosraspeln

3 EL Kokosöl

50 g Honig oder Ahornsirup

1 TL Vanilleextrakt

2 EL Backkakao

1/2 TL Zimt

50 g getrocknete Früchte z. B. Rosinen, Aprikosen oder Cranberries Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Gib die Haferflocken, Mandeln, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und Kokosraspeln in eine große Schüssel. Vermische alles.

Erhitze das Kokosöl leicht, sodass es flüssig wird. Vermische das geschmolzene Kokosöl mit Honig, Vanilleextrakt und Backkakao. Rühre alles gut, bis eine homogene Schoko-Mischung entsteht.

Gieße die Schoko-Mischung über die trockenen Zutaten in der Schüssel. Streue den Zimt darüber und mische alles gründlich, bis alles gleichmäßig bedeckt ist.

Verteile die Mischung gleichmäßig auf dem vorbereiteten Backblech. Backe das Granola für ca. 20 Minuten im Ofen. Vermenge es nach der Hälfte der Zeit noch einmal, damit es gleichmäßig bräunt.

Nimm das Granola aus dem Ofen und lasse es vollständig abkühlen.

Sobald das Granola abgekühlt ist, mische die getrockneten Früchte unter.

Bewahre das Schoko-Granola in einem luftdichten Behälter auf. Es bleibt bis zu 2 Wochen frisch. Genieße es mit Milch, Joghurt oder einfach pur als Snack.

