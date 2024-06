Schokoladen-Zupfkuchen: ein extra schokoladiger Klassiker

Dieser Klassiker darf im Repertoire eines Hobbybäckers nicht fehlen: unser extra schokoladiger Schokoladen-Zupfkuchen! Der unkomplizierte, bodenständige Kuchen versüßt dir jeden Nachmittag bei einer Tasse Kaffee. Die gezupften Teigstücke auf der Kuchendecke geben ihm seinen Namen und seine besondere Optik.

Schokoladen-Zupfkuchen mit überraschender Herkunft

Russischer Zupfkuchen: Alle kennen ihn, alle lieben ihn. Doch stammt der allseits beliebte Klassiker tatsächlich aus Russland? Die Antwort lautet tatsächlich nein. Der genaue Ursprung des Rezeptes ist unklar, doch vermutlich stammt es aus Ostdeutschland. Dort reichte wohl jemand Anfang der 90er Jahre im Rahmen eines Wettbewerbs des Dr. Oetker Back-Clubs ein Zupfkuchen-Rezept ein. Das Unternehmen brachte eine entsprechende Backmischung und dazugehörige Fernsehwerbung heraus. Darin bewarb man den Zupfkuchen als traditionelles russisches Rezept.

Und in Russland? Da hat kaum einer was vom russischen Zupfkuchen gehört. Dort ist er allenfalls als deutscher Quarkkuchen bekannt. Und wir beanspruchen das leckere Rezept gerne für uns! Schließlich kommt der Erfolg dieses Rezeptes nicht von ungefähr. Der Kuchen ist eine Kombination aus Schokoladen- und Käsekuchen, auf dem „gezupfte“ Schokoteigstücke liegen. Damit hat die äußere Struktur des Kuchens einen Schokoladengeschmack, während das Innere aus einer cremigen Quarkmasse mit feinem Vanillegeschmack besteht.

Bei unserem Schokoladen-Zupfkuchen geizen wir nicht, was die gezupften Schokoteigstücke angeht. Die verleihen dem Kuchen nicht nur eine extra schokoladige Note, sondern machen die Decke des Kuchens besonders knusprig-bröseilg! Der schokoladige Mürbeteig, aus dem sie bestehen, harmoniert so gut mit der cremigen Füllung. Deshalb darf unser Schokoladen-Zupfkuchen in keiner Rezeptsammlung fehlen.

Weniger schokoladig, aber dafür unkompliziert und trotzdem lecker ist unser Zupfkuchen vom Blech. Ebenfalls gezupft wird unser Hühnchen-Zupfbrot! Und wirklich russisch sind unsere leckeren Watruschki, die Quarktaschen aus Hefeteig.