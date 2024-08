Schokoladenblume mit Vanillesoße: dieses Dessert ist ein Erlebnis

Diese Schokoladenblume ist ein Dessert mit Wow-Faktor! Wenn du ein romantisches Candlelight-Dinner planst, Gäste beeindrucken oder einfach nur dir selbst eine Freude machen willst, ist dieses Rezept genau das Richtige für dich. Die Blüten bestehen aus knackiger Schokolade, im Inneren befindet sich ein schokoladiger Muffin mit einer Kugel Schokoladeneis. Bei Tisch gießt du warme Vanillesoße dazu, sodass die Blume aufgeht und ihr schokoladiges Herz preisgibt. Eine Augenweide und ein Gaumenschmaus zugleich!

Schokoladenblume: Genuss wie im edlen Restaurant

Kennst du diese schicken Desserts, die in teuren Restaurants serviert werden und bei Tisch für einen kleinen Wow-Effekt sorgen? Die Rede ist von kleinen Schokoladenkugeln, die beim Übergießen mit einer warmen Vanillesoße schmelzen und das köstliche Innere preisgeben, Dessert-Vulkanen mit einer Lava aus einer fruchtigen Soße oder rauchenden Kreationen auf Trockeneis. Unsere Schokoladenblume würde sich problemlos auf der Speisekarte eines solchen Restaurants einreihen.

Und das Beste: Du musst kein Starkoch sein, um diese tolle Schokoladenblume zu Hause nachzuzaubern! Halbiere dazu einen Streifen Backpapier und bestreiche es dünn mit geschmolzener Schokolade in der Farbe deiner Wahl. Wir haben uns für gelb entschieden, denn in Kombination mit dem schokoladigen Inneren erinnert die Kreation an eine Sonnenblume. Schnappe dir einen Holzstiel oder Ähnliches und ziehe damit Linien in Form von Blütenblättern durch die noch flüssige Schokolade. Nun legst du das Backpapier über eine große Papprolle und diese dann in den Kühlschrank.

Damit ist der größte Teil der Arbeit an der Schokoladenblume geschafft. Nach einer halben Stunde sind die Blütenblätter fertig. Nimm einen Dessertteller und trage ein wenig von der geschmolzenen Schokolade auf. Lege einen Muffin darauf und platziere eine Kugel Vanilleeis in der Mitte. Nun brauchst du einen kleinen Tortenring von etwa zehn Zentimetern Durchmesser, den du über den Muffin legst. Löse nun die Schokoladenblüten von dem Backblech und stelle sie ringsherum um den Muffin auf, sodass eine geschlossene Blume entsteht. Den Tortenring ziehst du etwas fest, um die Blüten anzudrücken.

Öffne den Tortenring wieder und entferne ihn. Fertig ist deine Schokoladenblume! Doch das Beste kommt noch: Gieße warme Vanillesoße in den Teller und schaue zu, wie die Blume sich öffnet. Wunderschön! Das solltest du natürlich am Tisch tun, wenn deine Gäste zuschauen. Du kannst natürlich gekaufte Vanillesoße verwenden oder aber unser Rezept, um Vanillesoße selbst zu machen. Wenn du Lust auf ein weiteres Schokoladen-Rezept hast, probiere die berühmte Dubai-Schokolade. Und ein einfaches Dessert mit Eis ist Affogato!