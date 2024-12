Schokoladenkipferl: süßes Highlight auf dem Plätzchenteller

Vanillekipferl gehören zu den beliebtesten Weihnachtsplätzchen und dürfen auf keinem bunten Naschteller in der Advents- und Weihnachtszeit fehlen. Die leckeren Plätzchen schmecken aber genauso gut in anderen Varianten, denn das Rezept lässt sich ganz leicht abwandeln, sodass du immer wieder neue Kipferl-Varianten backen kannst. Wie wäre es zum Beispiel mal mit Schokoladenkipferl?

So einfach backst du Schokoladenkipferl

Je mehr Sorten auf dem Plätzchenteller liegen, desto besser. Schließlich möchte man auch im Advent Abwechslung beim Naschen haben. In den letzten Wochen haben wir von Leckerschmecker gebacken wie die Weltmeister und schon viele verschiedene Sorten ausprobiert. Da wir aber definitiv noch nicht genug von dem süßen Duft haben, der unsere Küchen in kleine Bäckerstuben verwandelt, backen wir schnell noch ein paar Schokoladenkipferl.

Für die Schokoladenkipferl bereitest du einen Mürbeteig zu. Dafür siebst du Mehl, Kakao und Backpulver in eine Schüssel. Anschließend kommen die kalte, in Stücke geschnittene Butter, gemahlene Mandeln und Salz dazu. Verknete alles mit den Händen zu einem glatten Teig, rolle ihn zu einer Kugel und lege ihn in Frischhaltefolie gewickelt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank.

Danach teilst du den Teig in einzelne kleine Portionen, rollst diese zu dünnen Strängen und schneidest sie in fünf Zentimeter lange Stücke. Die formst du zu typischen Kipferln und legst sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Möchtest du gleichmäßig geformte Kipferl, kannst du die Plätzchen auch in einer speziellen Kipferl-Backform 🛒 zubereiten.

Bist du auch im Backfieber? Wenn der Ofen schon mal vorgeheizt ist, dann backe auch gleich eine Ladung Kokosmakronen, Espresso-Zimtsterne oder klassische Anisplätzchen.

Schokoladenkipferl Judith 4.24 ( 17 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Kühlzeit: 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 12 Minuten Min. Portionen 40 Stück Zutaten 1x 2x 3x 250 g Mehl

50 g Kakaopulver plus etwas mehr zum Bestäuben

100 g Puderzucker

200 g kalte Butter

100 g geriebene Mandeln

1 Prise Salz Zubereitung Siebe Mehl, Kakao und Puderzucker in eine Schüssel. Schneide die kalte Butter in Stückchen und füge sie, die Mandeln und das Salz hinzu.

Verknete alles schnell zu einem glatten Teig, forme ihn zu einer Kugel, wickle sie in Frischhaltefolie und lasse sie für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Teile den Teig danach in einzelne, kleine Portionen und rolle diese zu dünnen Strängen. Schneide jeweils 5 cm lange Stücke ab und forme daraus kleine Kipferl. Lege diese mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor.

Backe die Schokoladenkipferl 10–12 Minuten. Lasse sie anschließend auf einem Gitter abkühlen.

Bewahre die Kipferl in einer luftdichten Dose auf, damit sie lange frisch bleiben, oder vernasche sie sofort.

