Dieser DDR-Klassiker verdient es, neu entdeckt zu werden

Ja, das hast du ganz richtig gelesen: Schokoladensuppe mag für alle, die noch nie von diesem Gericht gehört haben, zunächst ungewohnt klingen, aber du solltest sie unbedingt probieren. Sie ist ein Klassiker aus der DDR, die verständlicherweise besonders bei Kindern ein absolutes Highlight war.

Schokoladensuppe schmeckt heiß und kalt wunderbar

Du kannst die Schokoladensuppe perfekt als alternatives Dessert zu Schokopudding zubereiten. Sie eignet sich aber auch problemlos als süße Hauptmahlzeit, genau wie Milchreis. Sie ist im Handumdrehen zubereitet und kommt mit ganz wenigen Zutaten aus, die du vielleicht sogar schon im Schrank hast.

Dieses Rezept kannst du, sobald sie abgekühlt ist, auch kalt genießen. Dann liefert sie dir an warmen Sommertagen eine wunderbare, süße Erfrischung. Da der Backkakao ohne Zucker daherkommt, kannst du außerdem ganz einfach selbst bestimmen, wie stark du die Schokoladensuppe süßen möchtest. Die Speisestärke macht das Endergebnis himmlisch cremig.

Die Zubereitung gelingt wirklich jedem ohne Probleme. Schöpfe zuerst zwei Esslöffel Milch ab und gib sie in eine Schüssel. Anschließend werden alle Zutaten außer der Speisestärke im Topf zusammengemischt und erhitzt.

Die Speisestärke vermischst du mit der beiseite gestellten Milch. Rühre die Mischung in die Suppe, damit sie schön cremig wird und lass sie noch eine Minute weiterkochen. Besonders lecker dazu schmecken zerbrochene Kekse, Zwieback oder Weißbrot, das sich in der Suppe schön vollsaugen kann und so eine wunderbare Konsistenz bekommt.

