Schottische Käse-Bannocks: rustikale Brötchen zum Frühstück

Schottische Bannocks sind rustikale, sehr einfache Brote, die seit Jahrhunderten zur einfachen und rustikalen Küche der Highlands gehören. Dieses Rezept kombiniert die Einfachheit des schottischen Klassikers mit Käse und Kümmel und sorgt so für einen kleinen Genussmoment am Frühstückstisch. Und das bei minimalem Aufwand, denn in etwas über einer halben Stunde stehen die Brötchen schon duftend auf dem Tisch.

Rezept für schottische Käse-Bannocks

Bannocks waren ursprünglich einfache, flache Brote aus Mehl, Wasser und Salz, die in einer heißen Pfanne gebacken wurden. Traditionell handelte es sich oft um Mehl aus Hafer und Gerste, da sie die einzigen Getreidesorten sind, die im kargen schottischen Klima gut gediehen. Die ursprünglichen Bannocks waren flach und eher wie große, dicke Pfannkuchen – ideal für die harte Arbeit auf dem Feld, da sie nahrhaft und leicht mitzunehmen waren.

Mit der Zeit und besonders durch den Einfluss englischer und irischer Backtraditionen entwickelten sich verschiedene Varianten. Heute gibt es Bannocks in verschiedenen Formen und Varianten: von süßen Varianten mit Rosinen und Honig bis hin zu herzhaften schottischen Käse-Bannocks wie in unserem Rezept.

Unser Rezept lässt sich wunderbar variieren. Für ein süßes Frühstück kannst du zum Beispiel eine Prise Zucker und Rosinen hinzufügen und den Käse weglassen. Oder du machst sie pikant, indem du mit Kräutern, Knoblauch oder kräftigeren Käsesorten experimentierst. Sie passen perfekt zu einer warmen Suppe, lassen sich aber auch hervorragend solo genießen – einfach ein wenig Butter dazu, und schon hast du einen kleinen Genussmoment.

Wir haben auch ein Rezept für ein ganz klassisches Bannock-Brot parat. Weiche Hüttenkäse-Brötchen sind auch ein echter Gaumenschmaus. Und wie wäre es mit duftenden Kümmelbrötchen zum Frühstück?