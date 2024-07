Schupfnudeln mit Apfelmus: süße Versuchung in nur 15 Minuten

Schupfnudeln stammen aus der süddeutschen und österreichischen Küche. Der berühmten Sparsamkeit der Schwaben haben wir es zu verdanken, dass Mehl mit preiswerteren Kartoffeln „gestreckt“ wurde. So sollen die fingerdicken Nudeln entstanden sein, die die Grundlage für allerlei herzhafte und auch süße Speisen bilden. Und so bereiten wir heute süße Schupfnudeln mit Apfelmus zu!

Schupfnudeln mit Apfelmus: im Handumdrehen fertig

Was täte die Menschheit nur ohne Mehl und Kartoffeln? Aufgeschmissen wären wir. Schupfnudeln vereinen diese beiden Zutaten in Perfektion. Ihren Namen hat diese wunderbare Kreation wegen des Wortes „schupfen“, was in Süddeutschland so viel wie rollen bedeutet und auf die Herstellung der Nudeln mit der Hand hinweist.

Schupfnudel-Rezepte gibt es wie Sand am Meer, genauso wie die unterschiedlichen Zubereitungsarten. Wer mag, kann seine Schupfnudeln mit Apfelmus aus gekochten Kartoffeln, Mehl und Ei selbst herstellen. Doch wir mögen’s praktisch und verwenden Exemplare aus dem Kühlregal. So geht dieses Rezept schneller von der Hand und du kommst schneller in den Genuss der süßen Köstlichkeiten.

Gerade einmal 15 Minuten deiner Zeit nimmt die Zubereitung in Anspruch! Und das für ein Ergebnis, das ein hohes Suchtpotential aufweist. Solche Rezepte sind uns doch die liebsten, vor allem nach einem langen Arbeitstag. Brate einfach die Schupfnudeln goldbraun in einer Pfanne mit etwas Butter, bestreue sie mit etwas Puderzucker und Zimt und serviere Apfelmus dazu. Fertig!

Schupfnudeln mit selbstgemachtem Apfelmus sind besonders lecker. Unser Rezept zeigt dir, wie du kinderleicht Apfelmus selber machen kannst. Schupfnudeln im Flammkuchen-Style sind eine deftige Variante, die du garantiert auch lieben wirst. Und unsere Schnupfnudeln mit Brokkoli in Pesto-Sahne-Soße schmecken nicht nur Vegetariern!