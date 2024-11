Diese hübschen Kekse dürfen an Weihnachten nicht fehlen

Wir nähern uns mit riesigen Schritten Weihnachten. Hast du schon Geschenke gekauft? Oder Plätzchen gebacken? Falls nein, kannst du direkt heute damit anfangen! Ein Klassiker darf, meiner Meinung nach, in keiner Keksdose fehlen: Schwarz-Weiß-Gebäck. Denn das schmeckt nicht nur süß und knusprig, sondern sieht toll aus. Komm, wir backen es zusammen!

Schwarz-Weiß-Gebäck: einfaches Rezept mit großer Wirkung

Plätzchen müssen gut schmecken, so viel ist klar. Pluspunkte gibt es jedoch einige, wenn sie nebenbei auch noch hübsch aussehen. Hier kommt Schwarz-Weiß-Gebäck ganz groß raus, denn dieses erfüllt diese Kriterien. Bei den Keksen handelt es sich um einen echten Klassiker der deutschen Vorweihnachtszeit, der in keiner Keksdose fehlen darf.

Schwarz-Weiß-Gebäck ist eine Plätzchenart aus Mürbeteig. So weit, so einfach. Doch eine Besonderheit haben die Kekse und die liegt bereits im Namen: Sie bestehen aus zwei unterschiedlichen Teigarten – schwarzem Schokoladenteig und weißem Plätzchenteig – die in verschiedenen Mustern eingerollt und zurechtgeschnitten werden.

Eine besonders bekannte Form der Kekse ist das Schachbrettmuster. Dafür legst du lange, rechteckige Streifen des Teiges abwechselnd übereinander und drückst sie leicht zusammen, damit sie beim Backen nicht auseinanderfallen. Für mehr Stabilität kannst du diese Ansammlung an Teigstreifen mit einem Mürbeteigblatt umwickeln. Dann schneidest du mit einem scharfen Messer Scheiben davon ab. Die dabei entstehenden Plätzchen sehen aus wie kleine Spielbretter. Du kannst in deinen Formen natürlich auch variieren. Hübsch sind auch spiralförmig eingedrehte Kekse oder solche in Streifen. Auch ein marmoriertes Muster, für das du beide Teige kurz miteinander verknetest, macht sich gut.

Schwarz-Weiß-Gebäck bringt jede Keksdose auf ein höheres Level. Öffnest du den Deckel der Dose, erfreut dich nicht nur der Duft nach Plätzchen, sondern auch eine schöne Optik. Noch dazu schmecken die Kekse mild und leicht nach Kakao – damit sind sie für die ganze Familie etwas!

Wo dein Ofen schon am Arbeiten ist, kannst du die Plätzchenbäckerei direkt fortführen. Backe doch mal Engelsaugen oder klassische Vanillekipferl. Hübsch anzusehen und gleichzeitig lecker sind auch diese Buntglas-Plätzchen.