Schwarzer Johannisbeer-Kuchen: Fang den Sommer ein!

Schwarzer Johannisbeer-Kuchen ist jetzt, wo die Beeren langsam in ihre Saison starten, das beste Rezept, was du aus ihnen machen kannst. Ein optisches Highlight, das noch besser schmeckt, als es eh schon aussieht! Wir zeigen dir das einfache Rezept, mit dem du den Kuchen nachbacken kannst.

Schwarzer Johannisbeer-Kuchen: schnell gemacht, schnell verputzt

Schließe die Augen und stell dir Folgendes vor: Deine Lieben sitzen aufgeregt um einen schön gedeckten Tisch im Garten. Du bist gerade auf dem Weg zu ihnen, in deinen Händen einen Kuchen. Du näherst dich dem Tisch und sogleich werden anerkennende Rufe laut. Wie toll dein Schwarzer Johannisbeer-Kuchen doch aussähe und wie gut er dufte! Du schneidest ihn an, durch die schneeweiße Glasur und enthüllst ein sattgelbes Inneres mit dunkellilanen Farbakzenten. Wunderschön, oder? Und das Beste? Diese Vorstellung kann so einfach wahr werden!

Alles, was das Geheimnis des Kuchens ausmacht, ist ein Rührteig, eine helle Zuckerglasur und natürlich der Star der Show: Schwarze Johannisbeeren. Diese sind für ihren herb-süßen Geschmack bekannt, zudem sind sie weniger sauer als ihr rotes Pendant. Ihre Besonderheit: Beim Garen setzen sie die Farbstoffe in ihrer Schale frei. Diese sind intensiv lila und sehr dunkel. Damit verleihen sie dem Kuchen hübsche Farbpunkte.

Wir halten es mit diesem Rezept für Schwarzen Johannisbeer-Kuchen relativ einfach, aber du kannst es natürlich ausbauen, wie du möchtest. Füge zum Beispiel die Schale einer Bio-Zitrone zum Teig hinzu oder verfeinere ihn mit Nüssen. Schokoladentropfen passen ebenfalls gut zu den Beeren und entzücken besonders die Kinder am Tisch. Aber auch ohne wird dieser Kuchen gut ankommen, das kannst du mir glauben!

Du kannst nicht genug von Schwarzen Johannisbeeren bekommen, magst aber cremige Kuchen lieber? Dann probiere mal unseren Cassis-Schmandkuchen, den man nicht einmal backen muss! Doch eher Lust auf andere Beeren? Wie wäre es dann mit einem schnellen Buttermilchkuchen mit Beeren? Oder du versetzt dich mental schon mal in den Frankreich-Urlaub und backst eine Beeren-Galette.