Blitzkuchen vom Blech: schwarzer Johannisbeerkuchen mit Streuseln

Appetit auf ein Stück Kuchen? Gerade am Wochenende, wenn man Zeit hat, packt einen oft die Lust auf ein süßes Stück selbst gebackenen Kuchen am Nachmittag. Der sollte aber möglichst unkompliziert sein, denn wer mag schon das Wochenende ewig in der Küche verbringen? Schnell zubereitet und dazu noch mega lecker ist ein schwarzer Johannisbeerkuchen mit Streuseln vom Blech. Deine Arbeitszeit beträgt gerade einmal 15 Minuten. Neugierig? Dann leg gleich los.

Schnelles Rezept für schwarzen Johannisbeerkuchen mit Streuseln

Mische zunächst aus Butter, Zucker, Eiern, Mehl, Salz und Backpulver einen klassischen Rührteig an. Verteile ihn auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech und streue anschließend die schwarzen Johannisbeeren darüber.

Nun geht es an die Streusel. Schneide dafür zuerst die Butter in kleine Stücke. Besonders gut funktioniert das, wenn sie noch kalt ist. Vermische die Butterstücke zusammen mit Mehl, einer Prise Salz und Zucker in einer Schüssel und verknete sie zu Krümeln. Das geht besonders gut mit den Händen. Sind die Streusel fertig, verteilst du sie über die Johannisbeeren und schiebst den Kuchen in den vorgeheizten Backofen, wo er 30 Minuten backen muss.

Tipp: Besonders lecker schmeckt der schwarze Johannisbeerkuchen mit Streuseln, wenn du ihn lauwarm und mit einer Kugel Vanilleeis servierst.

Und noch ein Tipp: Du magst keine schwarzen Johannisbeeren? Dann backe den Blechkuchen zum Beispiel mit Kirschen, Zwetschgen oder Himbeeren. Bei diesem einfachen Rezept kannst du die Früchte ganz nach Belieben austauschen. Achte nur darauf, dass Obst vor dem Belegen gut abtropfen zu lassen, damit der Teig nicht durchweicht.

