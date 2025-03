Genieße einen Schwarzwälder-Kirsch-Latte für eine genussvolle Kaffeepause

Ich war neulich in der Stadt unterwegs und wollte mir in einem Coffee-Shop einen Kaffee holen. Auf der Karte entdeckte ich einen Schwarzwälder-Kirsch-Latte. Normalerweise mag ich die Kombi von Kaffee und Schokolade nicht, aber diese musste ich einfach probieren, denn einer meiner liebsten Kuchen ist die berühmte Torte mit Kirschwasser. Wie erwartet, war ich hin und weg von dem Kaffeegetränk. Das Gute: Du kannst dir den Schwarzwälder Kirsch Latte auch ganz einfach zu Hause zubereiten.

So machst du den Schwarzwälder-Kirsch-Latte selber

Was du außer dem Kaffee noch benötigst, sind Kirschsirup, Schokosoße, Milch und Kakaopulver. Wer mag, kann auch noch etwas Kirschwasser hinzufügen.

Die Zubereitung ist wirklich total einfach. Am Anfang bereitest du einen Espresso in der Stärke deiner Wahl zu. Während der Kaffee durchläuft, füllst du den Kirschsirup in ein Glas und gießt ihn dann mit dem Espresso auf. Nun verteilst du die Schokosoße am inneren Rand des Glases über dem Kaffee. Dafür eignet sich am besten eine Dosierflasche, aber auch mit einem Löffel bekommst du es sicherlich hin. Zum Schluss schäumst du die Milch auf und füllst das Glas damit auf. Kakaopulver bildet den krönenden Abschluss des Schwarzwälder-Kirsch-Lattes.

Dank des einfachen Rezepts werde ich mir den leckeren Kaffee jetzt auch viel öfter zu Hause zubereiten. Du auch?

