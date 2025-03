Lotus-Latte: cremig-süßer Muntermacher

Für alle, die es morgens gern süß mögen und auch auf den täglichen Koffeinkick nicht verzichten möchten, ist ein Lotus-Latte einfach perfekt. Für den musst du aber nicht extra früh aufstehen und dich in eine Schlange angesagter Cafés anstellen, sondern kannst ihn ganz entspannt zu Hause in der eigenen Küche selber machen. Hier ist das Rezept.

Lotus-Latte aus 4 Zutaten zubereiten

Für viele gehört der Kaffee als Wachmacher am Morgen einfach dazu. Hast du aber keine Lust auf einfachen Filterkaffee, sondern auf besondere Spezialitäten, wie sie auch in Cafés serviert werden? Dann ist unser Rezept für einen Lotus-Latte sicher genau richtig für dich. Für diese koffeinhaltige Kreation brauchst du nur vier Zutaten.

Verwandle deine Küche in ein angesagtes Café und bereite dir einen Lotus-Latte aus Espresso, Milch, Lotus-Aufstrich und Lotus-Keksen zu. Die Creme bekommst du in größeren Supermärkten in der Abteilung mit den süßen Brotaufstrichen. Auch die Kekse kannst du dort kaufen. Hast du alles beisammen, beginnst du damit, einen starken Espresso zu kochen, die Milch zu erwärmen (nicht kochen) und sie luftig aufzuschäumen. Fülle dann etwas der Creme in ein großes Glas, gieße den Espresso hinzu und verrühre beides miteinander, bis die Lotus-Creme aufgelöst ist. Fülle das Glas mit dem Milchschaum auf und zerbrösele einen Lotus-Keks. Streue die Kekskrümel über den Schaum und genieße den Kaffee sofort. Wie wäre es dazu mit diesen knusprigen French-Toast-Stangen dazu?

Der Lotus-Latte ist mehr als nur ein einfacher Milchkaffee. Die Mischung aus starkem Espresso, süßer Karamellcreme, cremigem Milchschaum und knusprigen Lotus-Keksen lässt nicht nur die Herzen von Fans leckerer Kaffeekreationen höher schlagen, sondern auch derjenigen, die gern süß in den Tag starten.

Ohne Kaffee geht bei dir gar nichts? Diese Spezialitäten mit Koffein sind ebenfalls perfekt, um am Morgen deine Lebensgeister zu wecken. Cremig-nussig ist der Pistazien-Latte. Auch ein vietnamesischer Kaffee gelingt mit unserem Rezept ganz leicht zu Hause. Ebenfalls unwiderstehlich: ein Chai-Latte.