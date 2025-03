Vietnamesischer Kaffee: traditionellen Wachmacher ganz leicht zu Hause brühen

Kaffee bedeutet nicht gleich Kaffee. Das ist für Kaffee-Enthusiasten natürlich kein Geheimnis. Aber auch weniger geübte Geschmacksnerven merken schon beim ersten Mal, dass vietnamesischer Kaffee sich stark von dem unterscheidet, was in europäischen Breitengraden getrunken wird. Nach meiner Erfahrung sind die meisten aber direkt davon begeistert.

Vietnamesischer Kaffee: eine köstliche Tradition

Völlig egal, ob im Urlaub oder in deinem liebsten vietnamesischen Restaurant: vietnamesischer Kaffee ist eine absolute Köstlichkeit und eine ganz eigene Art des Kaffeegenusses. Und das liegt nicht nur an der besonderen Zubereitungsart.

Bei uns sind wir eher Arabica-Bohnen-lastige Kaffeemischungen gewohnt. Vietnamesischer Kaffee wird mit einer höheren Anzahl an Robustica-Bohnen gebrüht. Diese bringen schon von sich aus einen kräftigen, erdigen Geschmack mit nussig-schokoladigen Aromen. Außerdem enthalten sie 2,2 bis 2,7 Prozent Koffein – fast doppelt so viel wie Arabica-Bohnen. Er ist also ein richtiger Wachmacher und sollte nicht allzu spät getrunken werden.

Die Zubereitung selbst ist alles andere als ein Hexenwerk. Neben der Kaffeemischung ist natürlich die Kondensmilch die wichtigste Zutat. Um ihn dann richtig kochen zu können, benötigst du nur noch einen speziellen Filter aus Metall, den sogenannten Phin 🛒.

Und dann brüht sich der Kaffee quasi von selbst. Gib zuerst die gewünschte Menge Kondensmilch in deine Tasse oder dein Glas. Fülle den Filter mit etwa drei gehäuften Teelöffeln Kaffee und stelle den Filter auf das Gefäß deiner Wahl. Lass ihn circa 30 Sekunden lang quellen und gieße anschließend das restliche Wasser auf. Sobald alles durchgelaufen ist, kannst du den Filter herunternehmen und den Kaffee gründlich umrühren. Lass ihn dir schmecken.

Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien Phin Kaffeefilter Zutaten 1x 2x 3x 3 TL gemahlener Kaffee vorzugsweise Robusta

2 TL gezuckerte Kondensmilch

200 ml Wasser Zubereitung Fülle zuerst die Kondensmilch in ein möglichst dickwandiges Glas oder eine Tasse, auf die dein vietnamesischer Kaffeefilter passt.

Gib das Kaffeepulver in den Filter und setze die Siebplatte auf, ohne sie anzudrücken. Stelle den gesamten Filter auf deine Tasse oder dein Glas, fülle etwa 4 EL kochendes Wasser in den Filter und lass den Kaffee etwas aufblühen.

Fülle den Filter nach 30 Sekunden zu etwa zwei Dritteln mit Wasser auf, lege den Deckel auf und lass den Kaffee vollständig in dein Gefäß tropfen.

Nimm, sobald kein Wasser mehr im Filter ist, den Filter herunter und verrühre die Kondensmilch ordentlich.

