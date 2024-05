Vietnamesischer Eiskaffee: erfrischender Wachmacher an heißen Tagen

Vietnams Kaffeekultur floriert und bringt viele leckere Kreationen hervor. Aus dem Land mit dem tropischen Klima stammt unser Rezept für einen erfrischenden Wachmacher: vietnamesischer Eiskaffee! Was ihn so besonders macht, ist die Kombination aus kräftiger Kaffeebohne, süßer Kondensmilch und kalten Eiswürfeln. So lecker!

Vietnamesischer Eiskaffee aus nur 3 Zutaten

Während der französischen Besatzung kam die Kaffeepflanze Mitte des 19. Jahrhunderts nach Vietnam. Seitdem hat sich das südostasiatische Land zum zweitgrößten Kaffeeproduzenten der Welt entwickelt! Der Kaffee ist aus dem vietnamesischen Alltag nicht mehr wegzudenken, obwohl gerade einmal 5 Prozent des angebauten Kaffees im Land bleibt, um den dortigen Bedarf zu decken. Der restliche Kaffee wird in die ganze Welt exportiert. Der Anbau der begehrten Pflanze ist jedem Vietnamesen gestattet und wird staatlich unterstützt. So ist die Produktion weitestgehend in einheimischer Hand verblieben.

Vietnamesischer Eiskaffee wird traditionell mit der Robusta-Bohne zubereitet, die in Vietnam am meisten kultiviert wird. Diese Sorte hat einen höheren Säuregehalt und schmeckt etwas kräftiger und bitterer als andere Kaffeesorten, wie etwa die Arabica-Bohne. Meist findet sie für Espresso oder Instantkaffee Verwendung. Außerdem schmeckt vietnamesischer Eiskaffee besonders authentisch, wenn er mit einem Filter, dem sogenannten Phin, zubereitet wird.

Diesen befüllt man mit Kaffeepulver und stellt ihn mit einer kleinen Presse auf ein Glas. Dann übergießt man ihn mit heißem Wasser und wartet etwa 5 Minuten, bis der Kaffee durchgelaufen ist. Wenn du aber keinen vietnamesischen Filter hast, kannst du auch auf „herkömmliche“ Weise zubereiten Kaffee verwenden. Vietnamesischer Eiskaffee benötigt übrigens keinen zusätzlichen Zucker, für die nötige Süße sorgt bereits die gezuckerte Kondensmilch. Die Kombination von süß, kräftig und kalt macht diese Kreation so unwiderstehlich!

Wusstest du, dass du Kondensmilch ganz einfach selbst herstellen kannst? Schau mal bei unserem Rezept für Kondensmilch vorbei. Diese kannst du wunderbar für diesen Eiskaffee verwenden. Und wenn du Lust bekommen hast auf mehr Kaffeekreationen aus diesem schönen Land, dann probiere den vietnamesischen Eierkaffe, der mit Eigelb zubereitet wird. Und zu jedem Kaffee passt eine schöne selbst gemachte Kugel Vanilleeis.