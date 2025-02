Schwarzwurzel-Haselnuss-Tarte: So lecker schmeckt das Wintergemüse

Noch gibt es Schwarzwurzeln zu kaufen. Nutze die Zeit, bis die Saison wieder vorbei ist, und bereite aus dem gesunden Wintergemüse noch eine leckere Schwarzwurzel-Haselnuss-Tarte zu. Wie es geht, erfährst du in unserem Rezept. Auf geht’s!

Rezept für Schwarzwurzel-Haselnuss-Tarte

Schwarzwurzeln sind auf den ersten Blick recht unscheinbar, aber unter der dunklen Schale verbirgt sich ein gesunder Kern. Denn das Wintergemüse, das oft auch als „Winterspargel“ bezeichnet wird, steckt voller gesunder Inhaltsstoffe. Sie enthalten nicht nur jeden Menge sattmachende Ballaststoffe, sondern unter anderem auch Vitamin C, Eisen, Kalzium und Folsäure. Alles gute Gründe, öfter mal Schwarzwurzeln zuzubereiten. Dir fehlen jedoch die Ideen, was du aus dem Gemüse zaubern kannst? Wie wäre es dann mit einer Schwarzwurzel-Haselnuss-Tarte?

Dieser herzhafte Kuchen begeistert mit einem knusprigen Mürbeteigboden, einer cremigen Füllung und nussigen Aromen, die sowohl von den Schwarzwurzeln als auch den Haselnüssen stammen und sich perfekt ergänzen.

Beginne bei der Zubereitung der Tarte am besten mit dem Teig. Dafür verrührst du alle Zutaten fix zu einem glatten Teig, rollst den zu einer Kugel und wickelst diese in Frischhaltefolie. Lege den Teig anschließend für eine halbe Stunde in den Kühlschrank.

Danach kannst du dich um die Schwarzwurzeln kümmern. Schäle sie unter fließendem Wasser und trage dabei Küchenhandschuhe, damit der austretende Saft der Wurzeln deine Finger nicht braun färbt. Lege die geschälten Wurzeln sofort in eine Schale mit Zitronenwasser. Danach schneidest du sie in etwa fünf Zentimeter lange Stücke und kochst sie in einem Topf mit Salzwasser gar. Außerdem rührst du noch eine Soße aus Eiern, Sahne, Senf, geriebenem Käse, Salz, Pfeffer und Muskatnuss sowie gerösteten und gehackten Haselnüssen an.

Den gekühlten Teig rollst du als nächstes aus und drückst ihn danach in eine gefettete Tarteform 🛒. Verteile die Schwarzwurzelstücke gleichmäßig auf dem Boden und gieße die Soße darüber. Schiebe die Schwarzwurzel-Haselnuss-Tarte für 35 Minuten zum Backen in den Ofen und genieße sie dann noch leicht warm.

Du möchtest mehr Rezepte mit dem Wintergemüse Schwarzwurzeln ausprobieren? Koche auch mal Schwarzwurzeln in Rahmsoße oder ein Schwarzwurzel-Frikassee mit Erbsen, Pilzen und Karotten. Auch Nudeln in cremiger Schwarzwurzelsoße solltest du dir nicht entgehen lassen. Solltest du noch weitere Rezeptideen suchen, steht dir unser Koch-Bot mit Rat und Tat zur Seite.

Schwarzwurzel-Haselnuss-Tarte Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 8 Kochutensilien 1 Tarteform, 26 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g Mehl

100 g kalte Butter

1 Ei

1 Prise Salz

1 EL kaltes Wasser Für die Füllung: 300 g Schwarzwurzeln

1 TL Zitronensaft

Salz

50 g Haselnüsse

2 Eier

200 ml Sahne

1 TL Senf

100 g geriebener Käse Gruyère oder Bergkäse

Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

1 TL Butter für die Form Zubereitung Vermenge Mehl, Butter, Ei, Salz und Wasser miteinander und verknete alle Zutaten zügig zu einem glatten Teig.

Rolle den Teig zu einer Kugel, wickle sie in Frischhaltefolie und lege sie für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Schäle in der Zwischenzeit die Schwarzwurzeln unter fließendem, kalten Wasser. Lege sie danach sofort in eine Schale mit Zitronenwasser. Schneide die Schwarzwurzeln danach in ca. 5 cm lange Stücke und gare sie in einem Topf mit kochendem Salzwasser für 10 Minuten.

Röste die Haselnüsse in einer Pfanne ohne zusätzliches Fett an, bis sie leicht braun werden. Lass sie danach abkühlen und hacke sie dann grob.

Mische in einer Schüssel Eier mit Sahne, Senf, geriebenem Käse und Gewürzen. Hebe die gerösteten Nüsse unter und vermenge alles gut miteinander.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette die Tarteform mit Butter aus.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und kleide die Tarteform damit vollständig aus. Verteile die Schwarzwurzelstücke gleichmäßig darauf und übergieße sie mit der Eier-Sahne-Mischung.

Backe die Tarte im vorgeheizten Ofen für ca. 30–35 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun wird. Lass die Schwarzwurzel-Haselnuss-Tarte danach kurz abkühlen und schneide sie zum Servieren in Stücke.

