Schwarzwurzeln in Rahmsoße: Beilage für herzhafte Wintergerichte

Schwarzwurzeln in Rahmsoße: Dieses Gericht weckt bei mir sofort Erinnerungen an die herzhafte Hausmannskost meiner Oma. Wenn ich selbst koche, denke ich jedoch eher selten an das winterliche Wurzelgemüse. Schade eigentlich, denn es steckt voller Antioxidantien, Vitamine, ist reich an wertvollen Ballaststoffen und dabei kalorienarm. Die ideale Grundlage, um daraus eine sahnig-cremige Beilage zu zaubern, die eine Vielzahl an Gerichten perfekt ergänzt.

Ein Hauch von Nostalgie: Rezept für Schwarzwurzeln in Rahmsoße wie bei Oma

Zuerst geht’s ans Schälen und Schneiden der Schwarzwurzeln. Am besten ziehst du dir dazu Einweghandschuhe an, denn der Saft des Gemüses ist klebrig. Oder du schälst sie einfach unter fließendem Wasser. Stelle dir unbedingt auch eine Schüssel mit Wasser und etwas Essig parat. Nachdem du die Schwarzwurzeln geschält und in Stücke geschnitten hast, gibst du sie in das Essigwasser. Das verhindert, dass die Schwarzwurzeln braun anlaufen. Danach kochst du die Schwarzwurzelstücke für einige Minuten in kochendem Wasser, bis sie gar sind.

Für die Rahmsoße schmilzt du etwas Butter und dünstest Zwiebelwürfel darin an. Im Anschluss gibst du Mehl dazu, um eine Mehlschwitze herzustellen. Im nächsten Schritt löschst du alles mit Gemüsebrühe ab, gießt Sahne dazu und lässt das Ganze köcheln, bis die Soße eingedickt und cremig ist.

Gib nun deine vorgegarten Schwarzwurzeln zur Rahmsoße und schmecke alles mit ein klein wenig Zitronensaft, Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss ab. Garnieren kannst deine Schwarzwurzeln in Rahmsoße mit frischem Kerbel oder frischer Petersilie. Lass es dir schmecken!

Schwarzwurzeln in Rahmsoße Olivia 3.34 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 6 EL Essig

800 g Schwarzwurzeln

1 mittelgroße Zwiebel

40 g Butter

4 EL Mehl

200 ml Gemüsebrühe

300 ml Sahne

1 Zitrone

1 Prise Salz und Pfeffer

1/2 TL Muskatnuss gerieben

Frischer Kerbel zum Garnieren (optional) Zubereitung Gib Wasser und etwas Essig in eine große Schüssel. Schäle die Schwarzwurzeln unter fließendem Wasser. Schneide sie in mundgerechte Stücke und lege sie sofort in die Schüssel mit dem Essigwasser. Das verhindert, dass sie sich bräunlich färben.

Bring in einem großen Topf Wasser mit etwas Salz zum Kochen. Füge die Schwarzwurzelstücke hinzu und koche sie für ca. 10 Minuten, bis sie gar sind.

Schäle währenddessen die Zwiebel und schneide sie in feine Würfel. Bringe die Butter in einem Topf zum Schmelzen, füge die Zwiebelwürfel hinzu und dünste alles für ca. 5 Minuten.

Gib Mehl dazu und schwitze alles kurz an. Lösche mit Gemüsebrühe ab und verrühre alles gut mit einem Schneebesen. Füge die Sahne hinzu und lass alles für 15-20 Minuten köcheln, bis die Soße etwas eingedickt ist.

Gieße die gegarten Schwarzwurzeln in einem Sieb ab und gib sie in deine Rahmsoße.

Presse die Zitrone aus. Schmecke die Schwarzwurzeln in Rahmsoße mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss sowie Zitronensaft ab. Notizen Trage zum Schälen der Schwarzwurzeln am besten Einweghandschuhe, da ihr Saft klebrig ist.

