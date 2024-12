Ein wahrhaft königlicher Kuchen: schwedische Prinzessinnentorte

Diese Torte ist der Inbegriff eines Hinguckers! Die schwedische Prinzessinnentorte zieht mit ihrem hellgrünen Marzipandeckel alle Augen auf sich. Das Innere entblößt sich als Mischung aus Biskuit, Sahnecreme und fruchtiger Konfitüre und schmeckt garantiert allen am Tisch! Auf den ersten Blick mag der Kuchen sehr komplex erscheinen, eigentlich ist die Zubereitung aber ganz einfach.

So machst du schwedische Prinzessinnentorte

Die schwedische Prinzessinnentorte, Prinsesstårta genannt, ist ein Klassiker der schwedischen Patisserie. Sie soll erstmals 1929 im Kochbuch Prinsessornas kokbok, also „das Kochbuch der Prinzessinnen“ erschienen sein. Als Erfinderin gilt die Kochbuchautorin Jenny Åkerström. Damals war der Kuchen schlicht als „grüner Kuchen“ bekannt – die damaligen schwedischen Prinzessinnen fanden jedoch so viel Gefallen an der Süßspeise, dass diese umbenannt wurde.

Seitdem trägt sie den Namen Prinzessinnentorte und steht in vielen Schaufenstern schwedischer Bäckereien. Ihre grüne Haube und die Verzierung mit einer pinken Marzipan-Rose ziehen schnell die Blicke der Vorbeigehenden auf sich. Gibst du der Versuchung nach und lässt dir ein Stück Torte servieren, wird sich zeigen: Nicht nur optisch macht sie etwas her, sie schmeckt auch noch richtig gut. Ihr Inneres besteht aus fluffigem Biskuitteig, Vanillecreme, Schlagsahne und seit einiger Zeit auch etwas Himbeermarmelade.

Die Tortenböden brauchen eine bestimmte Form und Stärke. Mit dieser Springform🛒 kannst du die perfekte Größe zubereiten und einen hervorragenden Kuchen backen.

Das Besondere ist, dass diese Füllungen zu einer Art Kuppel aufgetürmt werden. Die grüne Marzipanhaube hält alles zusammen und sorgt für die besondere Optik. Ihre Farbe soll übrigens an Frühlingsfrische erinnern und ist das Markenzeichen der Torte. Obenauf thront meist eine rosa Marzipan-Rose, die der Torte ihren royalen Charme verleiht. Die Prinzessinnentorte ist wahres Fest der süßen Kuchenküche, die dich garantiert glücklich macht und das Gefühl verleiht, Teil einer royalen Familie zu sein.

Die schwedische Backstube hat vieles zu bieten. Allen voran stehen natürlich Kanelbullar, Zimtschnecken. Wunderbar schmecken aber auch schwedische Kardamomschnecken oder Chokladbollar, Schoko-Haferkugeln.

Schwedische Prinzessinnentorte Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 40 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Springform 24 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x Für den Biskuitboden: 4 Eier

170 g Zucker

75 g Weizenmehl

75 g Kartoffelstärke Für die Füllung: 1 Vanilleschote

200 ml Milch

500 ml Sahne

3 EL Zucker

1 Prise Salz

4 Eigelb

3 EL Himbeermarmelade optional Für die Deko: 210 g Marzipanrohmasse

3 Tropfen grüne Lebensmittelfarbe

Puderzucker

1 Marzipan-Rose Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor.

Fette eine Springform ein.

Trenne die Eier. Schlage das Eiweiß steif. Rühre Eigelb und Zucker schaumig auf. Siebe Stärke und Mehl.

Hebe den Eischnee vorsichtig unter die Eigelbmasse. Streue nun nach und nach die Mehlmischung ein und hebe auch diese vorsichtig unter. Achte darauf, dass der Teig nicht zu viel Luft verliert.

Fülle den Boden in die Springform und backe ihn für etwa 40 Minuten, bis die Stäbchenprobe sauber herauskommt. Lass den Boden auskühlen. Schneide ihn dann quer in zwei dickere und eine dünne Scheibe.

Kratze das Mark aus der Vanilleschote und vermische es mit der Milch, 100 ml Sahne, Zucker und Salz. Gib auch die Schote selbst hinzu. Erwärme alles in einem Topf.

Sobald die Masse warm wird, verschlage die Eigelbe und füge einige Löffel der warmen Milch hinzu. Gieße die Mischung dann zur restlichen Masse und köchele alles auf, bis es andickt. Lass die Creme auskühlen.

Schlage die restliche Sahne steif und hebe die Hälfte davon unter die Vanillecreme.

Bestreiche nun einen Tortenboden mit Marmelade und schichte einen anderen darauf. Bestreiche diesen mit der Vanillecreme.

Forme nun mit der geschlagenen Sahne eine Kuppel auf der Vanilleschicht. Bedecke diese vorsichtig mit dem letzten, dünnen Biskuitboden.

Vermische das Marzipan mit 3 Tropfen grüner Lebensmittelfarbe und rolle es flach zu einem großen Kreis aus. Bestäube es bei Bedarf mit etwas Puderzucker, damit es nicht klebt. Lege die ausgerollte Marzipanhaube auf den Kuchen und drücke sie an der Seite fest. Garniere den Kuchen mit der Marzipan-Rose und etwas Puderzucker.

