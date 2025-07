Schwedischer Pflaumenkuchen: macht den Sommer noch besser

Schweden ist ein tolles Land, das nicht nur landschaftlich, sondern auch kulinarisch viel zu bieten hat. Aus dem skandinavischen Land kommen die Kötbullar, das Knäckebröd sowie die Zimtschnecken. Eine weitere süße Leckerei, die wir von unseren Nachbarn im Norden immer wieder gerne nachbacken, ist der schwedische Pflaumenkuchen.

Köstlich und einfach: schwedischer Pflaumenkuchen vom Blech

Blechkuchen sind toll, weil sie einfach zu backen sind und viele Stücke ergeben, mit denen man die ganze Familie satt machen kann. Der schwedische Pflaumenkuchen ist da keine Ausnahme. Mit seinem saftigen Teig und den süßen, aromatischen Pflaumen wird dieser Kuchen schnell zum Liebling von Familie und Freunden. Ob zum Nachmittagskaffee oder als leckeres Dessert – dieser Kuchen macht immer Freude.

Für den Kuchen brauchst du ungefähr ein Kilogramm Pflaumen. Hole sie am besten frisch vom Wochenmarkt oder aus dem Bio-Laden. Oft verkaufen auch Privatleute ihre Pflaumen aus dem Garten am Straßenrand. Aus einfachen Zutaten, die du wahrscheinlich ohnehin schon im Schrank hast, rührst du einen schönen Teig an und verteilst ihn dann sofort auf einem Backblech. Nachdem du die Pflaumen entkernt und klein geschnitten hast, verteilst du sie auf dem Teig. Zum Schluss rührst du eine Zimt-Zucker-Mischung an, die du über die Pflaumen gießt. Sie sorgt für das besondere Aroma.

Der Kuchen schmeckt übrigens auch mit Äpfeln oder Birnen. Probiere am besten alle Varianten aus.

Pflaumenkuchen schmeckt auch aus der Kastenform. Mit diesem leckeren Grießbreikuchen läuten wir die Zwetschgensaison ein. Ein etwas anderer Kuchen ist der Pflaumen-Crumble. Am besten gleich ausprobieren!

Schwedischer Pflaumenkuchen Anke 4.18 ( 17 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Pflaumen Für den Teig: 200 g Butter

150 g Zucker

4 Eier

1 Prise Salz

1 Pck. Vanillezucker

250 g Mehl

100 g Speisestärke

1 Pck. Backpulver Für die Zimt-Zucker-Mischung: 200 g Zucker

2 Eigelb

2 TL Zimt Außerdem: etwas Paniermehl und Butter fürs Blech Zubereitung Wasche die Pflaumen, halbiere und entsteine sie 🛒 . Schneide sie in Viertel.

Heize den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette ein tiefes Blech mit Butter ein und stäube es mit Paniermehl aus.

Schlage Butter, Zucker, Vanillezucker und Salz cremig auf. Rühre die Eier einzeln ein.

Mische Mehl, Backpulver und Stärke und rühre die Mischung kurz unter den Teig.

Verteile den Teig dann gleichmäßig auf dem Blech und verteile die Pflaumenstücke dicht darauf.

Vermenge die Eigelbe mit Zucker und Zimt und gieße die Mischung über die Pflaumen.

Backe den Kuchen 50 Minuten und lass ihn danach abkühlen.

Serviere ihn pur oder mit einem Klecks Schlagsahne.

