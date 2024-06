Läutet die Zwetschgensaison ein: Grießbreikuchen mit Pflaumen

Mische Mehl mit Zucker, Backpulver und Salz in einer Schüssel. Füge die kalte und in Stücke geteilte Butter hinzu und verrühre alles, bis eine krümelige Mischung entsteht. Schlage das Ei hinein und verknete alles zu einem glatten Teig. Rolle ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und drücke ihn danach in die Springform. Forme dabei auch einen Rand, der die Form vollständig ausfüllt. Stelle den Teig abgedeckt für 30 Minuten in den Kühlschrank.