Griechischer Grießkuchen mit Joghurt: saftig-süßer Genuss

In der griechischen Küche hat der Grießkuchen, auch unter dem Namen Rivani bekannt, eine lange Tradition. Das Gebäck sieht auf den ersten Blick zwar recht unscheinbar aus. Doch lass dich nicht täuschen, denn der Kuchen begeistert mit einer Mischung aus einem saftigen-süßen Teig und dem intensiven Aroma reifer Orangen.

Griechischer Grießkuchen: schmeckt wie Urlaub am Mittelmeer

Der Grießkuchen aus Griechenland gehört zu den traditionellen Desserts des Landes. Gebacken wird er aus einfachen, meist günstigen Zutaten wie Joghurt, Hartweizengrieß, Eiern, Mehl sowie Zucker und anschließend in Zuckersirup getränkt. Das verleiht dem Kuchen eine saftige Konsistenz und ein intensiv süßes Aroma.

In Griechenland selbst kommt der Kuchen oft zu feierlichen Anlässen oder Familienfesten auf den Tisch und gilt dort auch als Symbol der Gastfreundschaft. Wir aber finden: Er schmeckt das ganze Jahr über, denn Anlässe für einen leckeren Kuchen gibt es schließlich immer. Also, lade dir ein paar Freunde ein und backe als Zeichen deiner Freundschaft einen griechischen Rivani.

Der Ursprung des griechischen Grießkuchens lässt sich übrigens bis in das Osmanische Reich zurückverfolgen. Dort waren süße, in Sirup getränkte Speisen weit verbreitet. Diese fanden durch die osmanische Herrschaft ihren Weg in die griechische Küche und erhielten durch die Verwendung lokaler Zutaten ihre ganz eigene Note.

Du kannst den Grießkuchen pur genießen oder verschiedene Toppings dazu servieren. Ein gut gekühlter griechischer Joghurt und frische Beeren passen in den warmen Monaten hervorragend dazu. Bestreue ihn ganz nach Geschmack auch mit Kokosstreuseln und gehackten Pistazien. Möchtest du dir den Kuchen im Winter schmecken lassen, verfeinere ihn einfach mit entsprechenden Gewürzen wie Zimt, Anis oder Kardamom und genieße dazu einen heißen Tee.

