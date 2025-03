Schweineohren aus Blätterteig: So schmecken sie wie vom Bäcker

Vermische ein Eigelb mit etwas Wasser. Breite dann den frischen Blätterteig auf einer glatten Fläche aus und teile ihn waagerecht mit einem Messer in etwa drei gleich große Stücke. Streiche die drei Blätterteigstücke einzeln mit der Wasser-Ei-Mischung ein und bestreue sie gleichmäßig mit dem Zucker.

Lege die drei Stücke dann übereinander, sodass die bestreute Seite jeweils oben liegt, und klappe den Teig danach von beiden Seiten jeweils bis zur Mitte ein. Bestreiche die obere Seite noch einmal mit dem Wasser-Ei-Gemisch und falte den Teig ein letztes Mal in der Mitte zusammen.

Schneide mit einem scharfen Messer an den Enden, wo die einzelnen Teiglagen zu sehen sind, den Teig in vier gleich große Streifen.

Lege die Schweineohren nun mit Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und ziehe den Teig der Schweineohren oben ein wenig auseinander. So erhalten sie beim Backen dann ihre charakteristische Form. Backe die Blätterteig-Ohren für ca. 15 Minuten bei 200 °C im Backofen.

