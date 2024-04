Spargelsaison italienisch feiern: selbstgemachte Gnocchi mit Spargel und Pesto

Selbstgemachte Gnocchi mit Spargel und Pesto: Eine warme und leckere Mahlzeit, die stolz macht. Schließlich hast du das ganze Gericht selbst hergestellt und nicht zu fertig gekauften Zutaten gegriffen. Was natürlich auch nicht schlimm ist. Aber ein Küchenprojekt wie dieses ist doch zur Abwechslung mal ganz schön!

Selbstgemachte Gnocchi mit Spargel und Pesto

Wie bei jedem Rezept kannst du natürlich kreativ werden und die ein oder andere Zutat nach deinen Wünschen austauschen. Wenn du selbstgemachte Gnocchi lieber mit weißem Spargel und Pesto bevorzugst, super! Ich verwende für dieses Rezept lieber grünen Spargel, weil er ein paar mehr gesundheitliche Vorteile hat. Denn wenn man schon Gemüse ist, wieso dann nicht gleich die geballte Ladung Gesundheit mitnehmen? Abgesehen von einer größeren Menge an Vitaminen und Mineralien ist der grüne Spargel in der Zubereitung auch praktischer.

Um das holzige Ende des grünen Spargels an der richtigen Stelle zu entfernen, musst du das untere Ende der Stange einfach biegen. So bricht das holzige Stück ganz von allein ab. Auch schälen musst du den grünen Spargel in der Regel nicht, es sei denn, du hast besonders dicke Spargelstangen gekauft. So hält sich der Aufwand für diesen teil des Rezepts in Grenzen und du kannst dich nun den Gnocchi widmen.

Gnocchi kommen, wie du sicher weißt, aus Italien. Übersetzt bedeutet der Name „Nocken“ und bezeichnet damit eine Teigware, die aus Kartoffeln hergestellt wird. Deshalb ist es nicht richtig, die Gnocchi als Pasta zu bezeichnen. Sie selbst zu machen ist einfacher, als du denkst, und lohnt sich. Der Geschmack lässt sich mit den zuweilen harten und fertigen Varianten aus dem Supermarkt nicht vergleichen.

Wenn du selbstgemachte Gnocchi mit Spargel und Pesto zubereitest, achte auf die Verwendung von mehligkochenden Kartoffeln. Der höhere Stärkegehalt sorgt dafür, dass die Gnocchi fester werden. Auch die Verwendung von Mehl des Typs 550 sorgt für eine bessere Stabilität der Teigware. Es besitzt bessere Klebeigenschaften, weil der Proteingehalt höher ist.

Du kannst Gnocchi gut auf Vorrat herstellen und einfrieren. Und dann zum Beispiel für eine süße Variante nutzen: unsere Bratapfel-Gnocchi. Auch für die One-Pot-Gnocchi mit Pilzen und Spinat und unsere Hühnersuppe mit Gnocchi eignen sie sich super.