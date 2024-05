Selbstgemachter Ofenkäse: schmeckt besser als der gekaufte

Ja, auch im Sommer regnet es mal. An diesen Tagen möchte man sich am liebsten auf die Couch legen und einfach nur bei einem Film entspannen. Was würde dazu besser passen als ein würziger Ofenkäse? Das Original aus dem Supermarkt ist teuer und schmeckt häufig fad. Wir zeigen dir ein Blitz-Rezept, mit dem du im Handumdrehen deinen eigenen Ofenkäse zauberst.

Unser neuer Favorit: selbstgemachter Ofenkäse

Hättest du gedacht, dass ein Rezept so einfach sein kann? Wir lieben Ofenkäse: Knackiges Brot zum Dippen, ein knuspriger Rand und natürlich das super leckere, weiche Innere des Käses. Einfach himmlisch.

Ofenkäse kannst du ganz einfach zu Hause selbst machen und sogar noch ordentlich aufpimpen. Alles, was du brauchst, sind ein einfacher Camembert aus dem Supermarkt, etwas Öl und Gewürze. Unser Geheimtipp: Zu dem kräftigen Käse passt wunderbar eine süße Note. Hier empfiehlt sich Honig oder Marmelade als Topping. Mit deinen Lieblingsnüssen wird das ganze richtig rund.

Ursprünglich stammt Camembert aus der gleichnamigen Region Camembert in der Normandie. Er ist heute weltweit als Vertreter des französischen Käses bekannt. 45 französische Käsesorten tragen das AOP-Siegel („Appellation d’origine protégée“). Einer von ihnen ist der „Camembert de Normandie“. Dieses Siegel wird von der EU vergeben und steht für eine geschützte Ursprungsbezeichnung und beste Qualität.

Probiere diesen Leckerbissen doch mal zu Hause aus und mach es dir mit deinem selbstgemachten Ofenkäse gemütlich. Besonders lecker sind dazu auch frische Feigen, getrocknete Tomaten oder Weintrauben. Mit diesem Rezept lassen sich deine Gäste schnell beeindrucken.

