Käse-Soufflé: eine fluffige Käse-Wolke aus der französischen Küche

Ein Soufflé bedeutet auf Französisch so viel wie „Hauch“. Es handelt sich um eine luftig leichte Eierspeise mit einer schaumigen Konsistenz, die schick aussieht, aber in der Zubereitung weniger anspruchsvoll ist, als du vielleicht denkst. Knifflig ist nur, dein Käse-Soufflé lange genug formstabil zu halten, um zumindest ein schönes Foto zu schießen. Dafür liefere ich dir gleich ein paar Tipps mit.

So bleibt dein Käse-Soufflé standhaft

Beeindruckt und voller Vorfreude schaust du deinen duftenden Käse-Soufflés beim Aufbacken zu. Doch kaum sind sie aus dem Ofen, sinken sie in sich zusammen. Denn sie sind kleine Diven, wenn es um ihr Aussehen geht. Die inneren Werte aus Butter und Käse sorgen trotzdem für einen großartigen Geschmack. Deshalb ist ein zusammengefallenes Käse-Soufflé nicht weiter schlimm. Für den kleinen Wow-Faktor wäre ein schön aufgegangenes, formstabiles Soufflé aber schon schöner.

Ich gebe dir ein paar Tipps, damit dein Käse-Soufflé über sich hinauswächst. Zunächst einmal muss die Form höher als breit sein, um die Masse seitlich besser zu stützen. Bestreiche das Innere deiner Soufflé-Formen mit Mehl und Butter und fülle sie nur zu zwei Dritteln auf. Achte bei der Béchamelsoße darauf, dass sie keine Klümpchen enthält. Sie sollte außerdem weder zu flüssig noch zu fest sein. Das erfordert Geduld, aber es lohnt sich.

Die Eiweiße sollten Zimmertemperatur haben, weil sie dann stabiler sind, und sehr steif geschlagen werden. Diesen Eischnee hebst du erst ganz am Ende, also kurz bevor du das Käse-Soufflé in den Ofen schiebst, vorsichtig unter den Teig. Und, ganz wichtig: Den Backofen während des Backvorgangs nicht öffnen! Wenn sie fertig sind, schaltest du den Ofen aus und öffnest die Tür nur einen Spalt breit, damit sich das Soufflé einige Minuten an die sinkende Temperatur gewöhnen kann.

Auch Fenster und Türen sollten in der Küche geschlossen bleiben, denn Zugluft mag die Diva gar nicht. Deshalb solltest du dein Käse-Soufflé nach der Backzeit so schnell wie möglich servieren. Und manchmal bringen auch all diese Vorkehrungen nichts, und das Soufflé fällt trotzdem in sich zusammen. Eine Prise Glück gehört ebenfalls zu den Zutaten. Umsonst ist deine Mühe aber trotzdem nicht, du hast dennoch ein himmlisches Gericht gezaubert.

Eine süße und einfache Version wäre unser leckeres Schokoladen-Soufflé aus zwei Zutaten. Für mehr Käse aus dem Ofen empfehle ich dir unsere Blätterteigtaschen mit Käse und Spinat. Französischer Joghurtkuchen ist ebenfalls eine leckere Wahl.