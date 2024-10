Dieser Aufstrich beschert dir ein gesundes Frühstück

Verschaffe dir die erste Portion Gemüse des Tages schon zum Frühstück! Mit unserem Sellerieaufstrich ist das ganz einfach. Der schmeckt hocharomatisch und ist einfach zubereitet. Noch dazu verzichtest du auf teure Zutaten. Da schmeckt das Ganze doch gleich noch etwas besser, oder?

Sellerieaufstrich: aromatisch, günstig, gesund

Traurig, aber wahr: Die meisten von uns essen nicht genug Gemüse. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, täglich mindestens drei Portionen Gemüse, also etwa 400 Gramm zu sich zu nehmen. Darauf kommen aber nur die wenigsten. Wie auch, wenn es immer noch nicht verbreitet ist, dass man Gemüse auch lecker zubereiten kann? Das wollen wir ändern! Daher schauen wir uns heute ein Gemüse an, das die meisten nur als weiche Brocken in Hühnersuppe kennen, das aber eigentlich voller Potenzial steckt: Knollensellerie.

Knollensellerie punktet mit einem hohen Ballaststoffgehalt, vielen Mineralstoffen wie Eisen, Kalium und Kalzium sowie Vitaminen der B- und C-Gruppen. Sprich: Sellerie ist gut für deine Verdauung, das Blut und den Stoffwechsel. Außerdem enthält die tolle Knolle Carotinoide, einen sekundären Pflanzenstoff, der möglicherweise Krebswachstum hemmen kann. Kurz gesagt: Ein Sellerieaufstrich am Tag erspart den Doktor.

Für den Sellerieaufstrich, der morgens zum Frühstück ebenso gut schmeckt wie zum Abendbrot, brauchst du nicht viel. Neben der Hauptzutat Knollensellerie beinhaltet er Sonnenblumenkerne, Knoblauch und Joghurt. Mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer abgeschmeckt, ist er ein besonderes Geschmackserlebnis, das seinesgleichen sucht. Serviere den Aufstrich mit frischem Roggen- oder Weizensauerteigbrot oder verschaffe dir die Extraladung Gemüse und genieße ihn mit Sellerie- oder Karottensticks.

Sellerie schmeckt nicht nur als Aufstrich, auch zu anderen leckeren Gerichten lässt er sich gut verarbeiten. Mache auch eine Apfel-Sellerie-Suppe oder serviere Selleriepüree als cremige Beilage. Bist du vegetarisch unterwegs, möchtest aber auf ein Schnitzel nicht verzichten, bereite dir ein Sellerieschnitzel zu.