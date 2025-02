Vegetarisches Sellerieschnitzel: leckere Alternative

Wir bei Leckerschmecker sind immer auch auf der Suche nach neuen und gleichzeitig einfachen Rezepten. Nach Gerichten, die sich einfach zubereiten lassen und nicht viele Zutaten benötigen. So wie dieses Sellerieschnitzel. Aus nur 4 Zutaten zauberst du ein gesundes und leckeres Essen.

So machst du das vegetarische Sellerieschnitzel

Knollensellerie ist in Deutschland weit verbreitet und wird häufig in Suppen, Eintöpfen, Salaten und anderen herzhaften Gerichten verwendet.

Was das Gemüse so besonders macht, ist die vielseitige Verwendbarkeit und der würzige Geschmack. Außerdem ist Sellerie reich an Nährstoffen und kann unter den richtigen Bedingungen mehrere Wochen gelagert werden.

In unserem heutigen Rezept verwandeln wir die Knolle in ein leckeres Sellerieschnitzel. Statt Fleisch panieren wir in Scheiben geschnittenen Sellerie und braten ihn knusprig in der Pfanne 🛒 aus.

Das Sellerieschnitzel ist eine tolle Alternative zum herkömmlichen Fleischgericht und begeistert sowohl Vegetarier als auch Fleischliebhaber. Es ist eine fantastische Option für alle, die nach neuen vegetarischen Rezepten suchen, um mehr Gemüse in ihre Mahlzeiten zu integrieren.

Mit dem Rezept für Sellerieschnitzel zeigen wir dir eine kreative und schmackhafte Art, wie du das Gemüse noch zubereiten kannst. Es muss ja nicht immer nur als Zutat in der Suppe sein.

Als Teil vom Suppengrün verpasst der Sellerie deinen Suppen eine gewisse Würze. Doch auch im amerikanischen Waldorfsalat oder als Teil der Füllung eines deftigen Shepherd’s Pies macht Sellerie eine gute Figur. Wer das Gemüse pur mag, sollte das Rezept für Selleriepüree ausprobieren.

Jetzt starten wir aber erst einmal mit dem Sellerieschnitzel. Lass es dir schmecken!

Sellerieschnitzel Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1 Knollensellerie

etwas Mehl

2 Eier verquirlt

Paniermehl

Butter und Öl zum Braten

Salz

Pfeffer Zubereitung Schäle den Sellerie und schneide ihn in 1,5 cm dicke Scheiben.

Koche diese dann 10 Minuten in Salzwasser vor.

Paniere die Selleriescheiben. Wende sie dafür zuerst in Mehl, danach in verquirltem Ei und zum Schluss im Paniermehl.

Erhitze Öl und Butter in einer Pfanne und brate die Sellerieschnitzel von beiden Seiten je 5 Minuten an, bis sie goldbraun sind. Würze mit Salz und Pfeffer nach Geschmack.

