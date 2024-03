Serbisches Reisfleisch: der Geschmack des Balkans

Wasche die Paprikas, viertel sie und entferne Strunk und Kerne. Schneide sie danach in Würfel. Schäle Zwiebel und Knoblauch und schneide auch sie klein.

Schneide das Fleisch ebenfalls in Stücke. Entferne dabei sehr fettige Stücke.

