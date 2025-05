Diese Sesam-Hähnchen-Gemüsepfanne macht kaum Arbeit

Immer wieder gibt es Tage, an denen man müde nach Hause kommt, Bärenhunger hat, aber nicht lange in der Küche stehen möchte. Dann solltest du dir unbedingt diese Sesam-Hähnchen-Gemüsepfanne ins Gedächtnis rufen, denn in etwa 30 Minuten hast du ein herrlich aromatisches Gericht vor dir – und danach auch kaum noch Arbeit beim Abspülen.

Sesam-Hähnchen-Gemüsepfanne: ein schnelles Gericht mit wenig Abwasch

Bei diesem Gericht bekommst du alles, was du dir wünschst, wenn es schnell gehen muss: eine sättigende Portion, schmackhafte Zutaten, eine würzige Soße. Und da du alles in einer Pfanne zusammenwirfst, fällt am Ende kaum Abwasch an.

Auch die Marinade für das Fleisch hast du im Handumdrehen zusammengerührt, sodass das Fleisch ein wenig durchziehen kann, während du dich um das Gemüse kümmerst. Diese Sesam-Hähnchen-Gemüsepfanne eignet sich auch perfekt, um noch übriggebliebenes Gemüse aus dem Kühlschrank zu verarbeiten. Noch eine einsame Zucchini im Gemüsefach? Schneide sie klein und wirf sie einfach mit in die Pfanne.

Du kannst dieses Gericht auch kinderleicht vegan zubereiten. Statt der Hähnchenbrustfilets kannst du einfach einen ungewürzten pflanzlichen Fleischersatz oder Tofu nehmen und ihn genauso marinieren wie das Hähnchen. Solltest du Naturtofu verwenden, dann achte darauf, dass du ihn vor dem Marinieren ordentlich zwischen zwei Küchentüchern auspresst, damit er die Marinade gut aufnehmen kann. Der Honig lässt sich einfach durch Agavendicksaft austauschen.

Ob als schnelles Abendessen oder als Meal-Prep-Mahlzeit für den nächsten Tag auf der Arbeit: Diese Sesam-Hähnchen-Gemüsepfanne wird dich garantiert zufriedenstellen. Wenn du dazu noch eine passende Beilage suchst, sind Reis oder Glasnudeln perfekt. Aber ehrlich gesagt ist sie schon pur ein absoluter Genuss.

Sesam-Hähnchen-Gemüsepfanne Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 5 EL Sojasoße

2 EL Maisstärke

2 EL Sesamöl

450 g Hähnchenbrustfilets

1 Paprika

2 Möhren

1 rote Zwiebel

4 Knoblauchzehen

2 EL Honig

1 EL Reisessig

1 EL Hoisinsoße

1 TL Ingwer gerieben

2 EL Wasser

etwas neutrales Pflanzenöl

150 g Brokkoliröschen

2 Frühlingszwiebeln

2 EL Sesamsamen geröstet Zubereitung Vermenge in einer Schale 2 EL Sojasoße, 1 EL Maisstärke und 1 TL Sesamöl.

Schneide das Hähnchenfleisch in mundgerechte Stücke und verrühre es gut in der angerührten Soße, sodass alles vollständig bedeckt ist. Lass es etwa 10 Minuten darin marinieren.

Bereite währenddessen das Gemüse vor. Wasche die Paprika, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in Würfel. Schäle die Möhren und schneide sie in dünne Scheiben.

Schäle die Zwiebeln und Knoblauchzehen und schneide sie in feine Würfel.

Vermenge in einer kleinen Schüssel 3 EL Sojasoße, 2 EL Honig, 1 EL Reisessig, 1 EL Hoisinsoße, 1 TL Ingwer, die Knoblauchzehen, 2 EL Wasser und 1 TL Maisstärke für die Soße.

Erhitze ausreichend Öl in einer großen Pfanne 🛒 . Brate das Hähnchen etwa 2-3 Minuten an, bis es eine leichte Kruste bekommt. Lass es dann für weitere 4-5 Minuten unter gelegentlichem Rühren goldbraun braten. Hole es aus der Pfanne und stelle es kurz zur Seite.

Gib wieder ein wenig Öl in die Pfanne und füge das vorbereitete Gemüse und die Brokkoliröschen hinzu. Brate alles für ca. 5 Minuten unter gelegentlichem Rühren, bis es knackig zart ist, aber immer noch Biss hat.

Schneide währenddessen die Frühlingszwiebeln in feine Ringe.

Füge das Hähnchen wieder dem Gemüse zu und gieße die Soße darüber. Vermenge alles gut miteinander, sodass es gleichmäßig mit der Soße bedeckt ist. Lass es so für 2-3 Minuten köcheln, bis die Soße etwas eingedickt ist.

Serviere die Sesam-Hähnchen-Gemüsepfanne auf einem Teller und streue Sesamsamen sowie die Frühlingszwiebelringe darüber.

