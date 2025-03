Nicht nur bei uns in Deutschland wird Karneval gefeiert, auch in anderen Ländern zelebrieren Menschen die Fünfte Jahreszeit – fallen voran Lateinamerika und Italien. Und genau in letzteres Land zieht es uns heute kulinarisch, denn wir backen Sfrappole, ein frittiertes Karnevalsdessert mit Puderzucker.

Karnevalsgenuss aus Italien: So machst du Sfrappole

Bei Sfrappole handelt es sich um hauchdünne, knusprige Gebäckstreifen, die mit Puderzucker bestäubt werden. Das traditionelle Gebäck überzeugt mit einer leichten, luftigen Textur und einem feinen buttrigen Geschmack. Sfrappole werden frittiert, wodurch sie ihre charakteristische Knusprigkeit erhalten.

In Italien gehören Sfrappole zu den klassischen Süßigkeiten in der Faschingszeit. In verschiedenen Regionen Italiens sind sie allerdings unter unterschiedlichen Namen bekannt: In der Emilia-Romagna heißen sie Sfrappole, in der Lombardei Chiacchiere und in Venetien Crostoli. Trotz der Namensvielfalt bleibt das Grundrezept fast immer gleich.

Die vier Hauptzutaten sind Mehl, Eier, der frisch gepresste Saft einer Orange und Cognac. Mit den Händen vrkenten wir alles zu einem Teig, der anschließend für eine halbe Stunde ruhen muss. Dann rollen wir ihn ganz dünn aus und schneiden ihn in gleich große Rechtecke. Jedem Rechteck verpassen wir noch einen Schnitt in der Mitte, danach geben wir ausreichend Schweineschmalz oder Öl in einer Pfanne 🛒 und backen die Sfrappole darin von beiden Seiten einige Sekunden aus. Zum Schluss legen wir die Gebäckstücke zum Abtropfen auf ein Küchenpapier und bestreuen sie mit reichlich Puderzucker.

Während der Karnevalszeit dürfen Sfrappole auf keiner Feier fehlen. Sie werden in großen Mengen hergestellt, mit Familie und Freunden geteilt und oft in Kombination mit süßem Wein oder Espresso genossen. Der Duft von frisch frittiertem Gebäck erfüllt die Straßen und sorgt für eine festliche Stimmung.

Sfrappole Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 1 Orange der ausgepresste Saft

350 g Mehl Type 00; alternativ Type 405

2 Eier

2 TL Cognac oder anderer Schnaps wie Grappa, Brandy, Rum

Schweineschmalz oder Erdnussöl zum Frittieren

100 g Puderzucker Zubereitung Presse die Orange aus und gieße den Saft durch ein Sieb, um das Fruchtfleisch zu entfernen.

Gib das Mehl auf deine Arbeitsfläche und forme eine kleine Mulde in der Mitte, in die du die Eier, den Orangensaft und den Likör füllst.

Verknete alles mit den Händen zu einem glatten, elastischen Teig. Füge gegebenenfalls noch etwas Mehl hinzu.

Lass den Teig abgedeckt 30 Minuten ruhen.

Rolle den Teig danach sehr dünn aus und stich oder schneide Rechtecke (5 × 12 cm) aus. Mach in der Mitte jedes Rechtecks einen Schnitt.

Schmilz das Schmalz in einer heißen Pfanne und frittiere die Sfrappole darin einige Sekunden von beiden Seiten.

Lass sie zum Schluss auf einem Küchenpapier abtropfen und bestreue sie mit reichlich Puderzucker.

