Waldspaziergang zum Frühstück? Das geht mit diesem Shiitake-Aufstrich

Kennst du Pilz-Pasteten? Die sind seit jeher ein Klassiker in Reformhäusern und schmecken vielen zu jeder Tageszeit. Nur einen Nachteil gibt es: Diese Pasteten werden oft mit Hefe zubereitet, was sie relativ schwer im Magen liegen lässt. Nicht so unser Shiitake-Aufstrich! Der schmeckt intensiv nach Pilzen, hat einen tollen Umami-Geschmack und ist noch dazu super einfach zubereitet. Hier ist das Rezept.

Shiitake-Aufstrich: Pilze aufs Brot

Pilze zum Frühstück scheint abwegig? Du denkst eher an ein Full English Breakfast als an etwas Leichtes, das dir Energie für den restlichen Tag gibt? Dann hast du noch nie Shiitake-Aufstrich probiert! Der schmeckt so intensiv und lecker, dass du kaum noch etwas anderes frühstücken willst. Außerdem brauchst du nur wenige Handgriffe und noch weniger Zutaten dafür.

Die Hauptrolle in diesem Geschmacksballett auf deinem Frühstücksbrot spielen Shiitake-Pilze. Diese stammen ursprünglich aus Ostasien und werden in der dortigen Küche viel eingesetzt. Hierzulande waren sie lange eher unbekannt, doch das ändert sich zum Glück gerade. Shiitake-Pilze sind nämlich reich an Glutaminsäure, einer Aminosäure, die eine ganz besondere Rolle in unserer Geschmackswahrnehmung spielt: Sie hilft uns, umami wahrzunehmen, den etwas mysteriösen „fünften Geschmack“, der in der asiatischen Küche allgegenwärtig ist und mit „köstlich“ übersetzt wird.

Besonders intensiv wird dieser Geschmack, wenn du die Shiitake-Pilze anbrätst, denn auch Röstaromen sind verantwortlich für umami. Beginne also damit, die Pilze in Scheiben zu schneiden und mit Zwiebeln und Knoblauch in Öl anzubraten, bis sie an den Rändern knusprig werden. Lass sie etwas abkühlen und mische sie dann mit Frischkäse, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Wenn du magst, schmeckt auch ein klein wenig Thymian dazu. Mehr braucht es nicht, um dein Frühstücksbrot zu etwas ganz Besonderem zu machen.

Das Beste an diesem Shiitake-Aufstrich ist, dass du ihn abwandeln kannst, wie du magst. Mische doch einige gehackte Sonnenblumenkerne oder geröstete Cashewkerne unter. Oder probiere das Ganze mit ein wenig untergemischtem Schnittlauch. Ernährst du dich vegan, ersetze den Frischkäse einfach durch eine pflanzliche Alternative. So haben alle etwas davon!

Shiitake-Aufstrich Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Shiitake-Pilze

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

3 EL Olivenöl

250 g Frischkäse

1/2 Zitrone Saft

Salz und Pfeffer Zubereitung Schneide die Shiitake-Pilze in Scheiben. Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehe und schneide beides in sehr feine Würfel.

Erhitze 2 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate die Pilze an, bis sie leicht knusprig werden. Gib dann die Zwiebeln und den Knoblauch hinzu und schwitze beides mit den Pilzen an.

Lass das Ganze kurz abkühlen und gib die Mischung dann in einen Multizerkleinerer 🛒 oder einen hohen Becher und püriere alles zu einer leicht stückigen Masse.

Rühre den Frischkäse und den letzten EL Olivenöl unter. Schmecke mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer ab.

