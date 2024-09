Dieser mediterrane Salat ist Liebe auf den ersten Bissen

Wenn du an die mediterrane Küche denkst, was hast du dann im Kopf? Vermutlich italienische Gerichte, griechische, vielleicht auch kroatische. Doch das Mittelmeer ist groß und grenzt an viele Länder, nicht alle davon europäisch. Wir schauen uns heute eines davon an, das auf dem afrikanischen Kontinent liegt: Tunesien. Genauer gesagt, schauen wir uns den tunesischen Grillsalat Slata Mechouia an. Denn der wird dich umhauen!

Slata Mechouia: tunesischer Grillsalat mit Thunfisch und Ei

Dass der Begriff „Salat“ über den hier meist gemeinten grünen Blattsalat hinausgeht, ist mittlerweile den meisten bewusst. Tatsächlich definiert der Duden das Wort unter anderem als „Durcheinander, das man im Einzelnen nicht mehr wahrnehmen kann“. Zumindest umgangssprachlich. Ansonsten bedeutet es „kalte Speise aus zerpflückten Salatpflanzen, Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst, Fisch o. Ä.“ Beides zeigt: Salat ist mehr als nur die Pflanze. Im Fall von Slata Mechouia zum Beispiel eher eine Paste.

Der tunesische Grillsalat besteht nämlich aus gegrilltem Gemüse, für gewöhnlich Paprika (mild und scharf) und Tomaten, die klassisch über Holzkohle gegrillt werden. Dieses wird dann aber nicht im Ganzen serviert, sondern gehackt und dann mit Olivenöl, Knoblauch, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Koriander gewürzt. Dabei entsteht eine Paste, die geschmacklich eher Antipasti ähnelt als einem Salat, den wir vielleicht erwarten würden. Klassisch garniert man das Ganze dann noch mit gekochten Eiern, Thunfisch und Kapern. Klingt ungewohnt, schmeckt aber absolut köstlich. Gerade an heißen Tagen gibt es kaum etwas Besseres als Speisen aus erfrischend gewürztem Gemüse, das genau richtig satt macht.

Die tunesische Küche, besonders die an der Küste ist eine bunte Mischung aus mediterranen Einflüssen und Einflüssen der Küche der Berber. Berber sind ein indigenes Volk einiger nordafrikanischer Länder, die sich von der arabisierten Gesellschaft unterschieden. Ihre Küche beeinflusst die Landesküche von besonders Marokko, Algerien und Tunesien sehr stark und bedient sich großzügig an Gewürzen. In Kombination mit den Zutaten, die das mediterrane Klima dem Land bringt, entstehen großartige Gerichte, wie eben dieser tunesische Grillsalat.

Slata Mechouia schmeckt pur mit etwas Fladenbrot oder eignet sich als Beilage zu anderen gegrillten Gerichten wie gegrillter Zucchini mit Feta oder auch Lachs-Kebab-Spießen.