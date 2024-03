Eier: So machst du Soleier wie bei Oma

Das Einlegen und Haltbarmachen ist momentan wieder in aller Munde. Was früher notwendig war, ist heute zu einem richtigen Trend geworden. Hast du zum Beispiel schon von Soleiern gehört? Denn du kannst tatsächlich Eier einlegen und sie so nicht nur haltbar machen, sondern ihnen auch ganz neue Aromen verleihen. Wir erklären, wie!

Soleier: würziger Genuss wie zu Omas Zeiten

Eier sind einfach das perfekte Nahrungsmittel. Sie machen satt, schmecken gut und sind vielseitig einsetzbar. Ob zum Frühstück, Mittag oder als Snack zwischendurch, ein Ei ist nie verkehrt. Wir zeigen dir heute einen Klassiker, der lange auf Theken in Kneipen zu Hause war: Soleier.

Soleier sind in starke Salzlösung eingelegte hartgekochte Eier. Dem Sud, indem sie liegen, werden oftmals Gewürze zugegeben. Solange der Sud stark genug ist, sind die Eier einige Wochen bis sogar Monate in ihm haltbar. Traditionell entwickelte sich das Rezept für Soleier, um die im Sommer gelegten Eier der Hühner bis zum Winter, wo die Vögel weniger Eier legen, frisch zu halten. Auch zur Fastenzeit war das Einlegen der Eier eine verbreitete Methode, um sie nicht zu verlieren.

Mit der Zeit kamen immer mehr Leute auf den Geschmack der Soleier und begannen, sie als Snack zwischendurch oder nach durchzechten Nächten zu genießen. So ergab es sich, dass viele Kneipen ein Glas eingelegte Eier für hungrige Trinker parat hielten. Das nahm mit der Zeit allerdings ab und Soleier gerieten fast in Vergessenheit. Unberechtigt, finden wir. Denn die Eier entwickeln durch ihre Zeit in der Sole einen besonderen, herben Geschmack und werden einfach nur besser.

Wichtig sind für die Haltbarkeit der Eier zwei Sachen: Es müssen hartgekochte, frische Eier sein und der Sud muss so salzig sein, dass die Eier darin schwimmen. Schüttele das Glas täglich etwas, damit die Oberfläche in Bewegung bleibt. Essen kannst du die Soleier als Snack oder auch auf Brot mit etwas Senf oder Mayonnaise.

Wir finden Eingelegtes einfach lecker, denn es entwickelt mit der Zeit einen besonders intensiven Geschmack. Eingelegte Radieschen, rote Zwiebeln oder Sandwich-Gurken gehören zu unseren Favoriten. Doch beginnen tun wir mit Soleiern, also los!