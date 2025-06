Solero-Torte: Sommer auf dem Kuchenteller

Kennst du noch Solero-Eis? Ich habe es als Kind geliebt. Als ich dann letztens ein Rezept für eine Solero-Torte entdeckt habe, war es um mich geschehen. Ich musste es sofort nachbacken. Und was soll ich sagen? Ich war restlos begeistert! Dieses Rezept möchte ich heute mit dir teilen.

Solero-Torte: fruchtig-leckeres Rezept

Die Solero-Torte hat ihren Namen dem bekannten Fruchteis Solero zu verdanken, das bereits seit den 1990er-Jahren in vielen Gefriertruhen liegt. Der süß-säuerliche Geschmack von Maracuja gemischt mit einer cremigen Vanillenote ist einfach ungschlagbar und erinnert an warme Sommertage. Mit diesem Kuchen bringst du diese Aromen auf deinen Kuchenteller – tropisch, leicht und einfach unwiderstehlich.

Die Zubereitung ist an sich einfach, allerdings musst du viele Schritte befolgen. Zuerst rührst du einen Teig an, den du in eine Springform füllst und etwa 20 Minuten im Ofen backst. Dann bereitest du eine Pfirsich-Maracuja-Füllung und eine Quarkcreme zu. Die verteilst du auf dem Boden und verrührst sie ein wenig miteinander, sodass ein schönes Muster entsteht. Danach kommen noch ein Fruchtspiegel und etwas Deko obendrauf. Zum Schluss stellst du die Solero-Torte dann noch für mindestens vier Stunden in den Kühlschrank, besser noch über Nacht.

Ob als frisches Dessert im Sommer oder als leichter Kuchen bei einer Feier: Die Solero-Torte bringt ein wenig Sonne auf den Tisch – unkompliziert, farbenfroh und herrlich fruchtig. Hast du Lust bekommen, sie auszuprobieren? Dann schnapp dir die Zutaten und leg los!

Solero-Torte Anke 4.12 ( 92 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 5 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (Ø 26 cm, online z.B. hier 🛒) 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x Für die Pfirsich-Maracuja-Füllung: 250 g Pfirsichhälften aus der Dose

300 ml Maracujanektar

2 EL Zitronensaft

1 Pck. Puddingpulver Vanillegeschmack

25 g Zucker Für den Teig: 100 g Weizenmehl 405er

2 TL Backpulver

100 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

100 g Butter weich

3 Eier Für die Quarkcreme: 400 g Schlagsahne

3 Pck. Gelatine fix

250 g Speisequark 20%

40 g Zucker

1 Pck. Vanilleucker

2 EL Zitronensaft

50 ml Maracujanektar Für den Fruchtspiegel: 1 Pck. Tortenguss klar

1 EL Zucker

250 ml Maracujanektar Für die Deko: 1 Pfirsich

200 g Schlagsahne

Keksbrösel Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege die Springform mit Backpapier aus.

Beginne mit der Zubereitung der Pfirsich-Maracuja-Füllung. Lass die Pfirsiche dafür in einem Sieb abtropfen. Püriere die Früchte danach und fülle das Püree mit Maracujanektar zu 450 ml auf. Gib den Zitronensaft dazu.

Mische das Puddingpulver mit 25 g Zucker. Rühre es nach und nach mit 6 EL der Flüssigkeit glatt. Koche die restliche Flüssigkeit in einem Topf auf. Ziehe sie dann vom Herd und rühre das Puddingpulver ein. Lass den Pudding noch einmal aufkochen und ihn danach erkalten.

Verrühre nun alle Zutaten für den Teig miteinander. Fülle diesen dann in die Kuchenform und backe ihn für 20 Minuten im Ofen.

Stürze den Boden danach auf einen mit Backpapier belegten Kuchenrost und lass ihn abkühlen.

Setze den Boden dann auf eine Tortenplatte und stelle den Rand der Kuchenform drumherum.

Schlage die Sahne für die Quarkcreme mit 2 Packungen Gelatine fix steif. Die dritte Packung verrührst du mit dem Quark. Verführe nun Zucker, Vanillezucker, Zitronensaft und Maracujanektar miteinander und rühre die Mischung unter den Quark. Habe anschließend die Sahne unter.

Verteile 2/3 der Quarkcreme auf dem Boden. Gib dann die Fruchtfüllung darauf und verquirle beide etwas mit einer Gabel. Fülle danach die restliche Quarkcreme obendrauf.

Widme dich nun dem Fruchtspiegel und bereite den Tortenguss mit Zucker und Maracujanektar nach Packungsanweisung zu.

Gieße ihn als oberste Schicht auf die Solero-Torte und stelle sie danach für mindestens 4 Stunden kalt.

Dekoriere sie vor dem Servieren mit Sahnetupfen, frischen Pfirsichstücken und einigen Keksbröseln.

