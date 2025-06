Dieser Salat ist perfekt für warme Tage

Sommerzeit ist für mich Salatzeit! Ich esse immer gerne frische, bunte und grüne Salate in immer wieder neuen Kreationen. Aber gerade im Sommer gibt es manchmal nichts Besseres als einen schmackhaften Salat. Und dieser Sommersalat mit gegrillten Pfirsichen ist perfekt für die warme Jahreszeit.

Sommersalat mit gegrillten Pfirsichen: eine herrlich fruchtig-würzige Mischung

Dieser Salat bringt dir alles auf den Teller, was einen Salat ideal für den Sommer macht. Eine schmackhafte Kombination aus Blattgrün, frischem Gemüse, cremiger Avocado und einem leichten, schnell gemachten Dressing.

Die Stars in diesem Rezept sind natürlich die Pfirsiche. Kleingeschnitten und dann kurz angebraten runden sie diesen Salat einfach nur herrlich ab. Durch die kurze Zeit in der Pfanne wird ihr Aroma nämlich intensiver und sie schmecken noch süßer. Die Hitze lässt den natürlichen Zucker der Früchte karamellisieren und gleichzeitig das Wasser verdampfen. So wird der Geschmack konzentrierter, was ihnen ein intensiveres Aroma verleiht.

Die süßen Pfirsiche sind ein leckerer Kontrast zur milden Säure der würzigen Vinaigrette. Die knackige Gurke und die fruchtigen Kirschtomaten sorgen für etwas Biss, der Rucola und Blattspinat bringen eine dezent herbe Note hinein. Alles getoppt mit angerösteten Walnusskernen und etwas zerbröseltem Feta machen diesen Sommersalat mit gegrillten Pfirsichen zu einem schmackhaften Potpourri der Aromen.

Wenn du keine tierischen Produkte verwenden willst, musst du nur den Feta durch eine vegane Alternative ersetzen. Kinderleicht und schmeckt genauso köstlich. Du kannst diesen Salat nicht nur als leichtes Sommergericht zubereiten, sondern auch als Beilage zum Grillen vorbereiten oder für das nächste Picknick einpacken. Er macht sich einfach immer gut, am besten, wenn du ihn in der Sonne genießen kannst.

Sommersalat mit gegrillten Pfirsichen Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 3 reife Pfirsiche

1 TL neutrales Pflanzenöl

1 Gurke

1 Avocado

1 Frühlingszwiebel

150 g Kirschtomaten

50 g Rucola

50 g Babyspinat

50 g Kürbiskerne

150 g Fetakäse oder vegane Alternative Für die Vinaigrette: 3 EL Olivenöl

1 EL Balsamico bianco

1 TL Limettensaft

1 TL Ahornsirup

1/2 TL grobkörniger Senf

etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Wasche die Pfirsiche. Schneide sie anschließend in Spalten, entkerne sie und erhitze etwas Pflanzenöl bei mittlerer Hitze in einer Pfanne, am besten eine Grillpfanne 🛒 , und brate die Pfirsiche darin 2-3 Minuten an, bis sie leicht karamellisieren und Grillstreifen bekommen.

Schäle währenddessen die Gurke und schneide sie in Scheiben. Entkerne die Avocado und schneide das Fruchtfleisch in kleine Stücke.

Wasche die Frühlingszwiebel und Kirschtomaten. Schneide die Frühlingszwiebel in feine Ringe und halbiere die Kirschtomaten.

Wasche den Rucola und Spinat, schleuder beides trocken.

Hacke die Kürbiskerne grob und röste sie ohne Öl in einer Pfanne an, bis sie leicht gebräunt sind und duften.

Vermenge für die Vinaigrette Olivenöl, Essig, Limettensaft, Ahornsirup und Senf. Schmecke sie am Ende mit Salz und Pfeffer ab.

Gib alle vorbereiteten Zutaten in eine große Schüssel und gieße die Vinaigrette darüber. Rühre alles gut um.

Serviere den Salat auf Tellern und verteile die Pfirsichstücke darauf. Zerbrösle den Feta ebenfalls darüber.

