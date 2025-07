Diese Sour Cream schmeckt wie das Original im Steakhouse

Wenn du schon einmal in den Restaurants dieser einen berühmten Steakhouse-Kette essen warst, dann wirst du wissen, das der eigentliche Star der Speisekarte nicht das Fleisch, sondern die Sour Cream ist. Wie schön wäre es, wenn man sie auch zu Hause genießen könnte! Kann man schon, zumindest mit diesem Rezept für die weltbeste Sour Cream wie im Steakhouse.

Sour Cream wie im Steakhouse: So einfach geht’s!

Zu besonderen Anlässen ging es früher manchmal ins Steakhouse. Was mir von den Besuchen am meisten in Erinnerung geblieben ist, sind nicht etwa die Steaks, sondern das unglaublich leckere Knoblauchbrot und die noch köstlichere Sour Cream. Für die musst du nun ab sofort nicht mehr extra in das Restaurant pilgern, sondern kannst sie dir ganz bequem auch zu Hause zubereiten – wann immer dir der Sinn danach steht. Das Beste: Das Rezept dafür ist so einfach, dass es garantiert immer gelingt.

Für die Sour Cream nach original Steakhouse-Rezept brauchst du gar nicht viele Zutaten. Schmand, Joghurt, Weißweinessig, Knoblauch, Zitrone und Schnittlauch sowie Salz und Pfeffer bekommst du problemlos in jedem Supermarkt oder hast einen Teil davon sogar schon im Haus.

Für die Creme vermengst du einfach alle Zutaten wie im Rezept beschrieben, schmeckst mit Salz und Pfeffer ab und lässt sie vor dem Servieren im Kühlschrank etwas durchziehen.

Also, denk dran, wenn du das nächste Mal ein deftiges Stück Fleisch auf den Rost haust oder dir schlicht eine Ofenkartoffel gönnst, dazu die Sour Cream nach Blockhouse-Rezept zuzubereiten.

keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Ziehzeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Schmand

100 g Naturjoghurt 3,5 % Fett

1 TL frischer Zitronensaft

1 TL Weißweinessig

1 Knoblauchzehe

1 EL fein geschnittener Schnittlauch

Salz und Pfeffer Zubereitung Gib Schmand und Joghurt in eine Schüssel und verrühre beides zu einer glatten Masse.

Rühre Zitronensaft und Weißweinessig unter die Schmand-Joghurt-Mischung.

Ziehe den Knoblauch ab und presse 🛒 hn ebenfalls in den Schmand-Joghurt.

Schneide den Schnittlauch in kleine Röllchen und gib sie zur Sour Cream.

Schmecke die Masse mit Salz und Pfeffer ab und stelle sie zum Durchziehen vor dem Servieren für 15 Minuten in den Külschrank.

