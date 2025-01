Spätzle-Pfanne mit Spinat und Champignons: was Warmes zum Abendessen

Keine Lust auf eine belegte Stulle zum Abendessen? Dann haben wir genau das Richtige für dich: eine warme Spätzle-Pfanne mit Spinat und Champignons. Mit cremiger Soße und leckeren Spätzle macht dieses Gericht einfach satt und glücklich.

Fertig in nur 30 Minuten: Spätzle-Pfanne mit Spinat und Champignons

Wer nach einem langen Tag nach Hause kommt, möchte für das Abendessen nicht lange in der Küche stehen. Gut, dass es Gerichte gibt, die unkompliziert und schnell zuzubereiten sind. Dazu gehört auch unsere Spätzle-Pfanne mit Spinat und Champignons in einer cremigen Soße.

Die Hauptzutaten für dieses leckere Gericht sind Spätzle, frischer Spinat, Champignons, Sahne, Petersilie, Zwiebel und Knoblauch. Aus deiner Vorratskammer kommen noch Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und Muskatnuss hinzu.

Zuerst kochst du die Spätzle nach Packungsangabe. Wir haben uns für die fertige Variante aus dem Supermarkt entschieden. Du kannst sie in getrockneter Form aus dem Nudelregal wählen oder dich für eine frische Version aus dem Kühlregal entscheiden. Die zweite Variante kannst du später kochen, da sie in wenigen Minuten fertig ist.

Putze die Pilze gründlich, schneide sie danach in Scheiben, schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke sie. Den Spinat wäschst du und tupfst ihn anschließend trocken. Erhitze dann Butter in einer Pfanne 🛒. Brate die Pilze leicht braun an und füge Zwiebel sowie Knoblauch hinzu, bis sie glasig sind. Danach kommt der Spinat mit in die Pfanne, der so lange mit angeschmort wird, bis er zusammenfällt. Lösche mit Sahne und Gemüsebrühe ab und füge die Gewürze hinzu. Die Soße muss nun einige Minuten köcheln, bis sie leicht eindickt.

Die fertigen Spätzle gießt du ab und mischst sie gut unter die Soße. Verteile sie auf Teller und serviere sie dann mit gehackter Petersilie.

Das Rezept für unsere Spätzle-Pfanne mit Spinat und Champignons ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Füge nach Lust und Laune zusätzliche Zutaten und Aromen hinzu. Gut passen zum Beispiel geröstete Walnüsse oder Pinienkerne oder ein Hauch geriebener Käse. Auch ein paar Chiliflocken für ein bisschen Schärfe steht dem Gericht gut.

Spätzle sind ein kulinarischer Klassiker. Noch mehr davon bekommst du mit dieser Spätzlepfanne mit Tomaten und Feta, mit überbackenen Käsespätzle oder diesem Spinatspätzle-Auflauf mit Parmesankruste.

Spätzle-Pfanne mit Spinat und Champignons Judith 3.92 ( 85 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Spätzle

250 g Champignons

200 g frischer Blattspinat

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Butter

200 ml Sahne

150 ml Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

Petersilie Zubereitung Koche die Spätzle nach Packungsangabe.

Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben. Wasche den Spinat und tupfe ihn trocken. Schäle und hacke Zwiebel und Knoblauch.

Erhitze Butter in einer Pfanne. Brate die Champignons darin leicht braun an. Füge die gehackte Zwiebel und den Knoblauch hinzu und brate sie ebenfalls mit an, bis die Zwiebel glasig ist.

Gib den Spinat mit in die Pfanne und dünste ihn, bis er zusammenfällt. Lösche dann mit Sahne und Gemüsebrühe ab. Würze mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss. Lass die Soße etwa 5 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, bis sie leicht eingedickt ist.

Fülle die gekochten Spätzle hinzu, verrühre sie gut mit der Soße. Verteile die Spätzle auf die Teller und serviere sie mit gehackter Petersilie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.