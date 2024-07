Überbackene Käsespätzle: Traditionsgericht mit Extra-Käse

Ein Gericht muss her, das garantiert allen schmeckt und zu jeder Gelegenheit für leuchtende Augen sorgt? Dann sind überbackene Käsespätzle genau das Richtige für dich. Die leckeren Eiernudeln aus dem Schwabenland haben nicht umsonst eine historische Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Mit unserem Rezept kommen sie extra käsig und knusprig daher.

Überbackene Käsespätzle schmecken seit Jahrhunderten

Spätzle sind besonders in Schwaben seit Jahrhunderten ein Dauerbrenner. Belege für die leidenschaftliche Spätzle-Liebe finden sich in zahlreichen historischen Dokumenten. Die schwäbische Schriftstellerin Elise Henle behauptete 1892 sogar: „s isch koi richtigs Schwobe-Mädla, des net Spätzla kocha ka“. Leider beherrschen wir nicht alle die große, traditionelle Kunst des Spätzle-Schabens. Daher machen wir, nicht ganz im Sinne Elises, überbackene Käsespätzle mit gekaufter Ware aus dem Kühlregal.

Trotzdem wirst du wie ein „richtigs Schwobe-Mädla“ gar nicht mehr genug von unseren überbackenen Käsespätzle bekommen. Die Zutaten werden in der Pfanne zunächst knusprig angebraten, sodass sich die Aromen entfalten. Anschließend kommt das Gericht kurz in den Ofen, damit der Käse obendrauf so richtig schön schmilzt. Denn überbackene Käsespätzle brauchen leckere Käsefäden!

Das Wort „Spätzle“ ist eine Verniedlichung des Wortes Spatz. Wusstest du, dass misslungene, unförmige Spätzle Raben oder Großvater genannt werden? Das passt zur raubeinigen Direktheit, die den Schwaben (unter Anderem) nachgesagt wird.

Überbackene Käsespätzle bereiten wir mit gebratenen Speckstreifen zu. Die kannst du aber weglassen, wenn Vegetarier mitessen wollen. Das macht dieses Gericht nicht weniger lecker! Der Star dieses Rezepts ist sowieso sicherlich der Käse, mit dem wir nicht geizen. Wir benutzen zwei Sorten: geriebenen Emmentaler und geriebenen Bergkäse. Sie verleihen unserem Gericht eine würzige Note.

Veganer können ebenfalls in den Genuss dieses unwiderstehlichen Gerichts kommen: unser Rezept für vegane Käsespätzle macht‘s möglich. Die Spätzle mit Rahm-Champignons schmecken besonders zum Feierabend gut, denn sie sind in einer halben Stunde fertig. Der Spinatspätzle-Auflauf begeistert mit seiner knusprigen Parmesankruste.