Stell dir vor: Du bist im Winterurlaub, saust die Pisten mit Skiern oder Snowboard hinab oder stapfst durch einen schneebedeckten Wald. Die Kälte färbt deine Wangen rot, und während dir die Sonne ins Gesicht strahlt, freust du dich schon auf das Mittag- oder Abendessen in einer zünftigen Hütte und eine große Portion Käsespätzle. Na, spürst du schon das Knistern in der kalten Januarluft? Und das, ganz ohne in die Berge zu verreisen. Und dann auch noch ohne Käse, denn immerhin feiern wir gerade den Veganuary. Der schreit nach veganen Käsespätzlen!

Cremige vegane Käsespätzle mit selbst gemachten Röstzwiebeln

Ich habe mir neulich erst wieder dieses Winterwonderland-Gefühl nach Hause geholt, indem ich mir vegane Käsespätzle gekocht habe. Dank gekühlter Frischenudeln aus dem Supermarkt geht das super fix. In gerade einmal 25 Minuten kannst du kulinarisch in die Alpen reisen, ohne überhaupt deine eigenen vier Wände zu verlassen. Und günstiger als so ein Skitrip sind die veganen Käsespätzle sowieso.

Die vegane Küche ist leicht und lecker und wartet mit Rezepten wie vegane Chicken-Nuggets oder Kichererbsen-Grünkohl-Curry auf dich. Aber auch Klassiker wie der französische Gemüseauflauf Tian de Légumes oder der türkischer Bulgursalat Kisir warten auf dich.

Dank der Soße aus Reibeschmelz und pflanzlicher Sahne werden die veganen Käsespätzle richtig schön schlotzig. Den extra Käsegeschmack liefern Hefeflocken, mit denen du die Soße würzt. Du bekommst sie im Bioladen, aber auch in gut sortierten Supermärkten oder einigen Drogerien.

Aber die veganen Käsespätzle kommen nicht allein. Dazu gesellen sich, wie es sich gehört, knusprige Röstzwiebeln. Nimm gekaufte oder halte sich an unser Rezept und brate sie in einer Pfanne selbst an. Das dauert nur ein paar Minuten und schmeckt deutlich besser als die fertige Version aus dem Supermarkt. Ich empfehle dir außerdem, zu den Spätzle einen frischen Salat zu servieren, der einen knackigen Gegensatz zu den cremigen Knöpfle bildet.