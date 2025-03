Spaghetti mit Lauch-Sahnesoße: cremig, frisch, mit feiner Zitronennote

Ich könnte jeden Tag Pasta essen, am liebsten mit ganz viel Käse. Dabei entdecke ich immer wieder neue Rezepte, die ich unbedingt ausprobieren möchte – wie beispielsweise dieses für Spaghetti mit Lauch-Sahnesoße mit einer leichten Zitrusnote. Das Nudelgericht passt sowohl zu einem gemütlichen Abendessen als auch als schnelles Mittagessen.

Rezept für Spaghetti mit zitroniger Lauch-Sahnesoße

Nudeln haben eine lange Geschichte, die sich über mehrere Kulturen und Regionen erstreckt. Es wird angenommen, dass Nudeln ihren Ursprung in China haben, wo sie bereits vor über 4.000 Jahren existierten. Dort gibt es viele verschiedene Arten von Nudeln, die tief in der chinesischen Küche verankert sind. Auch in Italien haben Nudeln eine reiche Geschichte und sind ein wesentlicher Bestandteil der Landesküche.

Die Zutaten für die Spaghetti mit Lauch-Sahnesoße sind einfach und dennoch raffiniert. Du benötigst Lauch, Sahne, Zitrone, Parmesan, Knoblauch, Olivenöl und natürlich Nudeln. Für würzige Akzente sorgen Salz, Pfeffer und nach Belieben auch eine Prise Muskat.

Beginne für das Pastagericht damit, die Nudeln al dente zu kochen. In der Zwischenzeit kannst du den Lauch putzen und klein schneiden. Außerdem kannst du die Zitronenschale dünn abreiben und den Saft der Zitrone auspressen. Anschließend dünstest du den Lauch in einer Pfanne 🛒 mit Öl und würzt ihn mit Salz und Pfeffer. Dann kommen noch Sahne, der Zitronensaft, ein Teil des Abriebs sowie Knoblauch hinzu. Zum Schluss vermischst du die Spaghetti nur noch mit der Lauch-Sahnesoße und servierst sie mit dem restlichen Zitronenabrieb, geriebenem Parmesan und einer Prise Muskat, wenn du magst.

Wie du siehst, lässt sich das Rezept flexibel anpassen. Wer es gerne etwas deftiger mag, kann zusätzlich noch Speck oder geröstete Pinienkerne hinzufügen. Für eine vegane Variante ersetzt du die Sahne durch eine pflanzliche Alternative und verwendest Hefeflocken statt Parmesan.

Mmh, ich könnte gleich eine Portion verschlingen. Lass dir die Spaghetti mit Lauch-Käsesoße schmecken!

Spaghetti mit Lauch-Sahnesoße Anke 4.45 ( 20 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Spaghetti

1 Bio-Zitrone

200 g Lauch

1 EL Öl

Salz und Pfeffer

400 g Schlagsahne

1 Knoblauchzehe

geriebener Parmesan optional

1 Prise Muskat optional Zubereitung Koche die Spaghetti nach Packungsanweisung al dente.

Wasche die Zitrone heiß ab und reibe die Schale ab. Halbiere sie danach und presse den Saft aus.

Putze den Lauch und schneide ihn in feine Ringe.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und dünste den Lauch darin an. Würze mit Salz und Pfeffer.

Gib dann die Sahne, den Zitronensaft und einen Teil des Zitronenabriebs hinzu.

Schäle den Knoblauch und presse ihn in die Soße. Lass diese einige Minuten bei niedriger Temperatur köcheln.

Gieße die Nudeln ab und richte sie auf einem Teller mit der Soße an. Serviere sie mit dem restlichen Zitronenabrieb sowie nach Belieben Parmesan und Muskat.

