Spargelzeit: leichte Spargel-Bruschetta zum Verlieben

Bruschetta gehört zu den italienischen Vorspeisen überhaupt. Zubereitet wird das traditionelle Gericht mit Tomaten, Olivenöl, Knoblauch und Basilikum zusammen mit frischem Ciabatta. Eine Variante des Klassikers, nämlich mit grünem Spargel, hast du aber bestimmt noch nicht probiert. Wir zeigen dir, wie du Spargel-Bruschetta zu Hause zubereiten kannst.

Einfaches Rezept für Spargel-Bruschetta

Für eine Spargel-Bruschetta benötigst du genau die Zutaten, die du auch für die klassische Version des Gerichtes verwenden würdest plus Zwiebel und grünen Spargel. Zuerst schälst du das untere Ende des Spargels und entfernst alle holzigen Stellen, danach schneidest du ihn in kleine Stücke. Dann würfelst du Zwiebel und den Knoblauch und entfernst das Kerngehäuse der Tomate und schneidest sie ebenfalls in Stücke. Zwiebel, Knoblauch und Spargel werden dann in einer Pfanne kurz angedünstet, mit den Tomaten und etwas Petersilie vermengt und einem Spritzer Zitronensaft sowie ordentlich Salz und Pfeffer gewürzt. Damit hast du die Hauptzutat deiner Spargel-Bruschetta auch schon fertig.

Besonders lecker schmeckt Bruschetta natürlich mit kross gebackenem Brot. Schneide dafür ein Ciabatta in etwa ein Zentimeter dicke Scheiben und röste diese in einer Pfanne mit etwas Olivenöl beidseitig goldbraun an. Wenn du die Seite, die später belegt werden soll, vorher noch mit einer Knoblauchzehe einreibst, bekommst du ein intensiveres Geschmackserlebnis. Statt Ciabatta kannst du auch klassisches Baguette nehmen oder dir aus einem kräftigen Sauerteigbrot ein größeres Bruschetta-Abendbrot zaubern.

Das eine, echte Rezept für Bruschetta gibt es übrigens nicht. Selbst in Italien, dem Mutterland dieser Vorspeise, existieren je nach Region ganz unterschiedliche Varianten. So wird die Antipasti mal mit Schinken, mit Pilzen oder gegrillter Paprika zubereitet. Das bedeutet, dass du das Rezept von Spargel-Bruschetta ebenfalls deinem Geschmack anpassen oder dir ganz eigene Kreationen überlegen kannst. Oder du entdeckst unsere Rezepte wie diese Frühstücks-Bruschetta mit Rührei.

In Italien wird Bruschetta gern als Vorspeise serviert. Die kleinen Brotscheiben sind aber auch ein leckerer Snack für den kleinen Hunger oder eine tolle Beilage auf der nächsten Grillparty.

