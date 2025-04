Spargel-Feta-Pasta: So schmeckt Frühling auf dem Teller

Die Spargelzeit geht los und bei vielen stehen jetzt wieder die allseits beliebten Klassiker auf der Speisekarte: Spargel mit Hollandaise, Spargel mit Butter, Spargel mit Schinken. Die schmecken alle hervorragend, keine Frage. Aber wie wäre es mal mit etwas Neuem? Spargel kann nämlich auf viel Arten glänzen. Zusammen mit frischen und würzigen Aromen von Schafskäse, wie in diesen Spargel-Feta-Pasta, macht sich das Gemüse besonders gut. Hier ist das Rezept.

So kochst du Spargel-Feta-Pasta

Das A und O deiner Feta-Spargel-Pasta ist natürlich der Spargel. Wir verwenden gern weißen, denn der passt mit seiner Süße und Saftigkeit hervorragend zu dem bröseligen, würzigen griechischen Schafskäse. Magst du den grünen lieber, kannst du den natürlich auch verwenden – wir werden dir nicht verwehren, etwas zu essen, das dir schmeckt!

Beginne damit, Nudelwasser aufzusetzen. Hierbei musst du darauf achten, dass du unbedingt ausreichend Wasser verwendest, damit die Nudeln nicht aneinanderkleben. Die Faustregel hierfür ist, einen Liter Wasser auf 100 Gramm Nudeln zu verwenden. Die nächste wichtige Regel ist das Salz. Ich werde niemals müde, das zu sagen, aber: Nudelwasser muss salzig sein. Und ich meine nicht leicht gesalzen. Es heißt, Nudelwasser solle so salzig sein wie das Meer. Im Umkehrschluss heißt das: zehn Gramm Salz auf einen Liter Wasser. Klingt viel? Ist es, aber so schmecken Nudeln am besten.

Aber zurück zu der Spargel-Feta-Pasta. Während die Nudeln kochen, schälst du den weißen Spargel und schneidest ihn in mundgerechte Stücke. Brate ihn dann mit etwas Knoblauch in reichlich Olivenöl an. Schneide auch einige dünne Schieben von einer Bio-Zitrone ab. Gib die Zitrone zusammen mit dem Feta und etwas Nudelwasser zum Spargel, sodass der Käse schmilzt und sich eine cremige Soße bildet.

Dazu kommen nun nur noch die Nudeln, etwas schwarzer Pfeffer, Chiliflocken und Basilikumblätter und das war’s auch schon, fertig sind deine Spargel-Feta-Pasta. War das nicht einfach? Und dabei schmeckt es so gut! Perfekt, um dieses Gericht in die Liste der schnellen Mittag- oder Abendessen aufzunehmen.

Spargel-Feta-Pasta Nele 4.14 ( 23 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Salz

400 g Nudeln z.B. Tagliatelle oder Linguine

400 g weißer Spargel

2 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

1/4 Bio-Zitrone

150 g Feta vegetarisch

schwarzer Pfeffer nach Geschmack

Chiliflocken nach Geschmack

Basilikumblätter nach Geschmack Zubereitung Setze einen großen Topf🛒 mit reichlich Salzwasser auf und bring es zum Kochen. Gib die Nudeln hinein und koche sie al dente.

Schäle den Spargel gründlich und schneide die Enden ab. Schneide die Stangen in mundgerechte Stücke. Schäle den Knoblauch und hack ihn fein.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und brate den Spargel darin bei mittlerer Hitze etwa 5–6 Minuten an. Gib den Knoblauch gegen Ende dazu und lass ihn kurz mitbraten, bis er duftet.

Schneide von der Zitrone zwei bis drei sehr dünne Scheiben ab und gib sie mit in die Pfanne.

Bröckle den Feta grob hinein. Gieße eine Kelle vom Nudelwasser dazu und rühre alles vorsichtig um, bis sich der Feta zu einer sämigen Soße verbindet.

Gieße die Nudeln ab und hebe sie unter die Soße. Schmeck mit schwarzem Pfeffer und Chiliflocken ab. Servier die Pasta mit frisch gezupften Basilikumblättern.

