Hast du schon einmal eine vegane Spargelquiche gegessen?

Hast du es etwa noch nicht mitbekommen? Wir befinden uns mitten in der Spargelsaison! Bei uns in der Küche wurden schon einige Rezepte mit dem Stangengemüse ausprobiert, und diese vegane Spargelquiche hat uns restlos überzeugt. Alles, was du dafür brauchst, sind ein paar vegane Geheimwaffen, und schon kann’s losgehen!

Rezept für vegane Spargelquiche: So geht’s

Um die vegane Spargelquiche zu backen, benötigen wir zunächst einen Mürbeteig. Dieser wird aus Mehl, Salz und Butter geknetet. Mitunter muss man noch etwas Wasser dazu geben, damit der Teig geschmeidiger wird.

Während der Teig anschließend eine Stunde im Kühlschrank ruhen muss, bereiten wir die Füllung für die vegane Spargelquiche zu. Die muss, anders als eine herkömmliche Quiche, ohne tierische Zutaten wie beispielsweise Eier auskommen. Unser Geheimnis: Wir nutzen dafür Seidentofu. Er hat eine Pudding-ähnliche Konsistenz und eignet sich wunderbar für herzhafte, aber auch süße Speisen.

Für den für eine Quiche typischen Eigschmack sorgt das Schwefelsalz Kala Namak, mit dem wir den Seidentofu verfeinern. Außerdem geben wir einige Hefeflocken dazu, die für ein würziges Aroma sorgen, das ein wenig an Käse erinnert.

Bevor wir die Füllung allerdings auf dem Teig verteilen können, muss dieser zunächst ausgerollt, in eine Quicheform gelegt und vorgebacken werden. Danach können wir sowohl den Seidentofu als auch den Spargel darauf verteilen. Dann geht’s erneut in den Ofen, und nach etwa 25 Minuten ist die vegane Spargelquiche fertig. Riecht toll, nicht wahr?

Vegane Spargelquiche Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 5 Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 Blindbackkugeln

1 Quicheform (ca. 26 cm) Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 280 g Mehl

2 TL Salz

140 g Margarine kalt

etwas Wasser kalt Für die Füllung: 2 Bund Spargel weiß, grün oder gemischt

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 Frühlingszwiebeln

1 Bio-Zitrone

etwas Öl

500 g Seidentofu

2 EL Hefeflocken

1-2 EL Stärke

1/4 TL Kala Namak online z.b. hier 🛒

Muskatnuss frisch gerieben

Salz und Pfeffer Zubereitung Mische für den Teig das Mehl mit dem Salz. Gib die Margarine in Stückchen dazu und verknete alles gut miteinander. Füge ggf. etwas Wasser hinzu, damit der Teig geschmeidiger wird. Lege ihn anschließend 45 Minuten in den Kühlschrank.

Wasche oder schäle derweil den Spargel und schneide die holzigen Enden ab.

Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides. Wasche die Frühlingszwiebel und schneide sie in Ringe. Wasche die Zitrone, reibe die Schale ab und presse eine Hälfte auf.

Schwitze Zwiebel und Knoblauch in Öl an.

Püriere den Seidentofu mit den Hefeflocken und der Stärke. Würze die Masse mit den Gewürzen, der Zitronenschale und dem Zitronensaft.

Rühre anschließend Zwiebel, Knoblauch und Frühlingszwiebel ein.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/ Unterhitze vor und fette eine Quicheform ein.

Rolle den Teig rund aus, sodass sein Durchmesser etwas größer als die Quicheform ist. Lege ihn in die Form und drücke ihn leicht fest. Stich den Boden einige Male mit einer Gabel ein und backe ihn im Ofen 15 Minuten blind. Lass ihn anschließend kurz abkühlen.

Verteile die Tofumasse auf dem Teig und belege sie mit dem Spargel. Schiebe die Quiche für 20-25 Minuten in den Ofen. Notizen Beim Blindbacken werden spezielle Kugeln oder rohe Erbsen auf dem Teig verteilt und dieser bereits einmal im Ofen vorgebacken. Die Erbsen imitieren die Füllung und sorgen dafür, dass er gleichmäßig gebacken wird, ohne den Teig aufzuweichen.

