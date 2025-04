Wir freuen uns wie verrückt, denn endlich beginnt die Spargelsaison. Die ersten Stangen in der Auslage von Super- und Wochenmarkt sind zwar noch ein wenig teuer, aber wir suchen trotzdem schon einmal unsere besten Rezepte zusammen und überlegen, welche wir in. diesem Jahr alle kochen möchten. Wenn auch du in Vorfreude schwelgst, dann lass dich von unseren Ideen inspirieren! Wie wäre es zum Beispiel mit gebackener Süßkartoffel mit Spargel und Kichererbsen?

Gebackene Süßkartoffel mit Spargel und Kichererbsen: Frühlingsküche

Die Spargelsaison ist jedes Jahr nur knapp zwei Monate lang, deshalb sollte die kurze Zeit unbedingt genutzt werden! Wir können es im Frühling jedes Jahr kaum erwarten, bis die ersten Stangen zu haben sind. Dann kramen wir unsere leckersten Rezepte hervor und planen, wann wir was kochen. Heute haben wir uns für gebackene Süßkartoffeln mit Spargel und Kichererbsen entschieden.

Was macht Spargel aus, wie gesund ist er und gibt es viele Unterschiede zwischen grünen und weißen Stangen? Wir haben die wichtigsten Fakten in unserer Warenkunde gesammelt und stellen dir das Saisongemüse ausführlich vor. Darin erfährst du auch, wie du es am besten lagerst und was du alles damit kochen kannst.

Ganz besonders gut schmecken die gebackenen Süßkartoffeln mit Spargel und Kichererbsen, wenn du dazu einen knackigen Salat und einen frischen Dip auf Basis von Joghurt servierst.

Liebst du Spargel, dann solltest du dir unbedingt ein paar weitere unsere Rezepte merken. Immerhin möchte die Saison gut genutzt sein. Probiere unsere rustikale Kartoffel-Spargel-Pfanne oder bereite Parmesan-Spargel im Airfryer zu. Unsere Spargel-Zitronen-Nudeln sind ebenfalls eine tolle Idee für den Frühling. Falls du weitere Ideen suchst, frag am besten unseren Koch-Bot. Er kennt unsere leckersten Gerichte. Lass es dir schmecken!

Gebackene Süßkartoffel mit Spargel und Kichererbsen Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Süßkartoffeln: 4 Süßkartoffeln

etwas Olivenöl

Salz und Pfeffer Für die Kichererbsen: 1 Glas Kichererbsen

etwas Olivenöl

2 TL Kreuzkümmel gemahlen

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Paprikapulver

1/4 TL Zimt gemahlen Für den Spargel: 8 grüne Spargelstangen

etwas Olivenöl

1 Bio-Zitrone

Salz und Pfeffer Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Wasche die Süßkartoffeln und stich sie ein paar Mal mit einer Gabel ein. Bestreiche sie mit Olivenöl, würze sie mit Salz und Pfeffer und lege sie auf ein Blech mit Backpapier.

Lass die Kichererbsen abtropfen und vermenge sie mit den restlichen Zutaten für die Kichererbsen. Verteile sie auf dem gleichen Backblech und schiebe dieses 20-30 Minuten in den Ofen. Die Süßkartoffeln sollten gar sein und die Kichererbsen knusprig. Rühre diese nach der Hälfte der Zeit einmal um. Tipp: Alternativ kannst du die Knollen auch in einer Alternativ kannst du die Knollen auch in einer Heißluftfritteuse 🛒 garen.

Wasche den Spargel und entferne die holzigen Enden. Schäle ggf. das untere Drittel und halbiere die Stangen.

Wasche die Zitrone, trockne sie und schneide sie in Scheiben.

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate den Spargel mit den Zitronenscheiben für einige Minuten unter gelegentlichem Wenden, bis die Stangen gar sind. Würze mit Salz und Pfeffer.

Hole das Blech aus dem Ofen und schneide die Kartoffeln längs ein. Lockere das Innere mit einer Gabel auf, fülle den Spargel und die Kichererbsen hinein und serviere das Gericht noch warm. Notizen Dazu passen z.B. ein Joghurt-Dip und ein frischer Salat.

