Dieser Flammkuchen kommt bei uns während der Spargelsaison auf den Tisch

Wenn du Spargel liebst und Garnelen nicht widerstehen kannst, dann ist dieser Spargel-Flammkuchen mit Garnelen genau das richtige für dich. Hier kommt zusammen, was zusammengehört: Knackig, frisch und unvergleichlich delikat. Die Verbindung aus grünem Spargel, gepaart mit saftigen Garnelen und einer Soße aus Crème fraîche, Dill und Zitrone, macht diesen Flammkuchen zu einem besonderen Highlight auf deinem Teller.

Rezept für Spargel-Flammkuchen mit Garnelen: zart und knusprig

Wenn’s ums Essen geht, werde ich schnell zum Gewohnheitstier. Es gibt einige Gerichte, die es regelmäßig, in manchen Zeiten sogar wöchentlich gibt. Eines davon ist Flammkuchen. Generell esse ich gerne knusprige Sachen. Meistens kommen bei mir Champignons, Zucchini und ein bisschen Speck drauf. Und eine ordentliche Prise Muskatnuss und Knoblauchpulver dürfen auch nicht fehlen.

Da aktuell Spargelzeit ist, schreit das nach einem Flammkuchen mit dem Stangengemüse. Außerdem habe ich mich dazu entschieden, Garnelen mit drauf zu packen. Meiner Meinung ist die Kombination aus grünem Spargel und Garnelen 1A. Wenn du nun auch Appetit bekommen hast, legen wir am besten gleich los!

Schneide den Spargel in mundgerechte Stücke und brate die Garnelen kurz in etwas Olivenöl in einer Pfanne an. In der Zwischenzeit kannst du den Flammkuchenteig mit einer Mischung aus Crème fraîche, Dill, Zitrone und Gewürzen bestreichen. Danach verteilst du die Garnelen und den Spargel darauf, bevor es für eine gute Viertelstunde in den Ofen geht.

Ich serviere am liebsten einen frischen Blattsalat zum Spargel-Flammkuchen mit Garnelen. Genauso lecker schmeckt aber auch ein Tomatensalat mit Honig-Balsamico-Dressing. Lass es dir schmecken!

Spargel-Flammkuchen mit Garnelen Olivia 3.55 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1 Flammkuchenteig aus dem Kühlregal oder selbstgemacht

1 Bio-Zitrone

1/2 Bund frischer Dill

1 Zwiebel

200 g grüner Spargel

200 g Crème fraîche

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss

2 EL Olivenöl

200 g Garnelen geschält und entdarmt

100 g geriebener Käse z.B. Emmentaler oder Gouda (optional) Zubereitung Heize den Backofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Flammkuchenteig auf einem mit Backpapier belegten Blech aus.

Reibe die Schale der Zitrone ab und presse ihren Saft aus. Wasche und trockne den Dill. Hacke ihn fein. Schäle und schneide die Zwiebel in feine Ringe. Schneide den grünen Spargel in mundgerechte Stücke.

Gib die Crème fraîche gemeinsam mit etwas Zitronensaft und -abrieb sowie Dill in eine Schüssel. Vermenge alles miteinander. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

Bestreiche den Teig gleichmäßig mit der Crème fraîche.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate darin die Garnelen kurz an. Würze sie mit etwas Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft. Nimm die Garnelen aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Verteile die Zwiebelringe, den Spargel und die Garnelen auf dem Teig. Streue optional geriebenen Käse darüber.

Backe den Flammkuchen im vorgeheizten Ofen für etwa 12-15 Minuten, bis der Rand goldbraun und knusprig ist.

Nimm den Flammkuchen aus dem Ofen und garniere mit frischem Dill. Schneide 🛒 den Flammkuchen in Stücke und serviere ihn warm.

