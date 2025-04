Spargel-Grapefruit-Salat mit Hähnchenbrust: So lecker kann der Frühling schmecken

Neue Dinge können manchmal nur beginnen, wenn andere enden. Was poetisch klingt, ist in diesem Fall auf saisonale Ernteerzeugnisse bezogen: Wenn die Saison der Zitrusfrüchte endet, beginnt die des Spargels. Aber für einen kurzen Moment überschneiden sich die beiden. Perfekt für diesen Spargel-Grapefuit-Salat mit Hähnchenbrust. Er verbindet das beste der beiden Welten. Wir zeigen, wie!

Rezept für Spargel-Grapefruit-Salat mit Hähnchenbrust

Einen guten Salat macht die Kombination aus. Wenn Texturen wie knackig, cremig und zart und Geschmacksrichtungen wie sauer, frisch und süß zusammen auf einem Teller harmonieren, ist das Gesamtbild perfekt. Genau das passiert hier beim Spargel-Grapefruit-Salat mit Hähnchenbrust. Die köstliche Kombination aus knackigem Spargel, saurer Grapefruit und zartem, gegrillten Huhn passt ideal zur cremigen Nussigkeit von Avocado. Davon wirst du kaum genug bekommen können!

Der Spargel-Grapefruit-Salat mit Hähnchenbrust schmeckt nicht nur gut, er ist auch richtig gesund. Grüner Spargel enthält laut dem Bundeszentrum für Ernährung beispielsweise mehr Vitamin C und Folsäure als der weiße. Grapefruits enthalten ebenfalls viel Vitamin C und Folsäure. Avocados sind reich an ungesättigten Fettsäuren und die Hähnchenbrust versorgt dich mit Proteinen. Du siehst, ein Teller Salat tut dir richtig gut!

Die Zubereitung des Spargel-Grapefruit-Salats mit Hähnchenbrust ist denkbar einfach: Du musst die Hähnchenbrust anbraten, bis sie eine schöne braune Kruste hat. Dann würzt du sie kräftig und legst sie erstmal beiseite. Wenn du sie zu früh anschneidest, saftet sie aus und wird trocken. Währenddessen kannst du den Spargel schneiden und braten und die restlichen Zutaten vorbereiten. Schnell steht so ein leichter und köstlicher Salat auf deinem Tisch, der sich perfekt für ein leichtes Mittagessen eignet.

Spargel-Grapefruit-Salat mit Hähnchenbrust Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: Olivenöl

4 Hähnchenbrustfilets

2 Zweige Rosmarin

Salz

Pfeffer

500 g grünen Spargel

2 Grapefruit

2 Avocados

2 Handvoll Babyspinat

einige Kirschtomaten Für das Dressing: 1 EL Quinoa

50 ml Olivenöl

20 ml Zitronensaft

1 TL Senf

Salz

Pfeffer Zubereitung Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate das Hähnchen darin von beiden Seiten durch, bis es eine braune Kruste kriegt. Lege dann ein paar Rosmarinzweige in die Pfanne und schwenke allen noch einmal durch. Würze das Huhn mit Salz und Pfeffer und nimm es aus der Pfanne. Tipp: Alternativ kannst du das Huhn auch in einem Kontaktgrill 🛒 garen.

Putze den Spargel und brate die Stangen in etwas Olivenöl an. Salze sie und nimm sie aus der Pfanne.

Schäle die Grapefruit und schneide sie in mundgerechte Stücke. Schäle die Avocado und schneide sie in Scheiben.

Schneide die Hähnchenbrust und richte alles auf 4 Tellern an. Verteile etwas Babyspinat. Halbiere die Kirschtomaten und verteile sie ebenfalls.

Wasche die Quinoa. Vermische die Zutaten für das Dressing und rühre sie gut durch. Verteile das Dressing auf den Salattellern.

