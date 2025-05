Frisch vom Markt direkt in die Schüssel: Spargel-Lauch-Suppe

Stell dir vor, du kommst von deinem Einkauf vom Markt. Du hast unter anderem wunderbar frischen Lauch und Spargel ergattert. Dein Magen fängt beim Anblick des Gemüses schon an zu knurren. Statt lange zu fackeln, machst du dich gleich ans Werk. Denn heute steht eine herzhaft-cremige Spargel-Lauch-Suppe auf dem Menü. Wir haben das Rezept dazu.

Rezept für Spargel-Lauch-Suppe: cremig und würzig

Während der Spargelsaison darf eine Sache auf keinen Fall fehlen: eine Spargelcremesuppe! Statt der klassischen Variante haben wir uns dafür entschieden, das Rezept etwas aufzupeppen und Lauch mit in den Mix zu bringen. Der sorgt nämlich für eine richtig schön würzige Note. Außerdem verwenden wir sowohl weißen als auch grünen Spargel in unserer Suppe. Für extra Cremigkeit sorgt ein wenig Sahne und frisch geriebene Muskatnuss rundet den Suppengenuss ab. Und? Läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen? Na, dann legen wir los!

Schäle zuerst den weißen Spargel. Den grünen Spargel brauchst du nur gründlich zu waschen. Danach kannst du die holzigen Enden aller Stangen entfernen und sie in kleinere Stücke schneiden. Nachdem du den Lauch geputzt hast, schneidest du ihn in Ringe. Zuerst dünstest du Zwiebeln und Knoblauch mit Butter in einem großen Topf glasig an, bevor du etwas Mehl mit dazugibst und weiterbrätst, bis es leicht gebräunt ist.

Danach löschst du mit Weißwein ab. Achte darauf, den Alkohol kurz verkochen zu lassen. Natürlich kannst du den Wein in diesem Rezept auch weglassen. Er verleiht der Suppe aber eine besondere Note und passt mit seinen säuerlich-süßen Nuancen perfekt zum Spargel und Lauch. Dann gießt du Gemüsebrühe dazu und lässt alles vor sich hin köcheln, bis der Spargel weich ist und du die Suppe fein pürieren kannst. Zum Schluss rührst du noch die Sahne ein und schmeckst mit Gewürzen ab. Fertig ist die Spargel-Lauch-Suppe!

Den letzten Schliff verleihst du der Suppe mit ein paar Croûtons oder knusprig gebratenen Speckwürfeln. Ein paar Sprossen als Garnitur bringen frisches Aroma und sind ein echter Hingucker. Und wer könnte schon Nein zu Parmesan sagen? Wir nicht! Einige Parmesanspäne geben der Spargel-Lauch-Suppe ein edles Finish und noch mehr Würze.

Spargel-Lauch-Suppe Olivia 4.46 ( 22 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g grüner Spargel

250 g weißer Spargel

2 Stangen Lauch

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

etwas frischer Schnittlauch zum Garnieren

2 EL Butter

2 EL Mehl

100 ml Weißwein optional

800 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Muskatnuss frisch gerieben nach Geschmack Zubereitung Wasche den grünen Spargel und schäle 🛒 den weißen. Entferne bei beiden Sorten die holzigen Enden und schneide die Stangen in etwa 3 cm lange Stücke.

Putze den Lauch gründlich und schneide ihn in feine Ringe. Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Wasche und trockne den Schnittlauch. Schneide ihn in feine Röllchen.

Erhitze die Butter in einem großen Topf. Gib die Zwiebel und den Knoblauch hinzu und dünste sie glasig an. Füge nun den Lauch hinzu und dünste ihn für etwa 5 Minuten mit.

Füge das Mehl hinzu und rühre es gut ein, bis es leicht goldbraun ist. Lösche, wenn du willst, mit Weißwein ab und lass ihn kurz einkochen. Gieße die Gemüsebrühe hinzu, rühre gut um und lasse die Suppe aufkochen.

Gib den Spargel in die Suppe und lass alles etwa 15 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, bis der Spargel weich ist.

Püriere die Suppe gründlich mit einem Pürierstab oder in einem Mixer, bis sie glatt und cremig ist.

Rühre die Sahne unter und schmecke die Suppe mit Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss ab.

Serviere die Suppe in Schalen und garniere sie mit frisch gehacktem Schnittlauch.

