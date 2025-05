Diese Spargel-Shakshuka musst du unbedingt probieren

Für Fans von deftigem Frühstück ist eine Shakshuka vermutlich schon ein bekannter Begriff. Falls du noch nie etwas davon gehört hast, ein würziger Start in den Tag besonders am Wochenende für dich aber dazugehört, dann musst du diese Spargel-Shakshuka unbedingt probieren. Sie vereint das beliebte Stangengemüse mit einem Klassiker der levantinischen Küche.

Diese Spargel-Shakshuka macht sich herrlich auf dem Frühstückstisch

Die genaue Herkunft der Shakshuka konnte bisher nicht geklärt werden, vermutlich stammt sie aber aus dem nordafrikanischen Raum, also aus Tunesien, Algerien und Ägypten. Dementsprechend gibt es in verschiedenen Regionen auch immer wieder leicht abgewandelte Zubereitungsformen.

Traditionell gehören aber die Soße aus Tomaten, Chilischoten und Zwiebeln sowie pochierte Eier dazu und dann wird sie mit anderen Toppings erweitert. Wie in dieser Variante als Spargel-Shakshuka. Auch wenn es nach einem deftigen Mittagessen klingt, ist das Gericht tatsächlich etwas, das zum Frühstück genossen wird. Und auch diese Zubereitung kannst du wunderbar am Wochenende machen, in der Mitte des Frühstücktisches platzieren und dann direkt ein leckeres Weißbrot in die Pfanne tunken.

In dieser Form erhält die Spargel-Shakshuka einen herrlichen saisonalen Twist, den du unbedingt probieren musst. Der grüne Spargel ergänzt die fruchtig würzige und leicht scharfe Tomatensoße ideal mit seinem feinen, leicht nussigen Aroma.

Dieses Pfannengericht ist perfekt dafür geeignet, ein entspanntes und ausgedehntes Frühstück am Wochenende zu genießen. Aber auch zu einem Brunch kannst du sie hervorragend servieren. Wenn du es noch ein wenig cremiger möchtest, dann kannst du nach der Garzeit im Ofen noch einen großzügigen Klecks Joghurt in die Mitte geben, der als Topping noch etwas mehr Frische einbringt. Guten Appetit!

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Ideen für verschiedene Shakshuka-Kreationen. Ohne Ei, aber dafür mit anderen würzigen Toppings ist diese Kichererbsen-Feta-Shakshuka. Ein farbliches Highlight zauberst du mit einer Rote-Bete-Shakshuka. Und ganz ohne tierische Produkte, aber kein bisschen weniger köstlich ist unser Rezept für eine vegane Shakshuka.

Spargel-Shakshuka Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 rote Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

300 g grüner Spargel

1 rote Paprika

1 Chilischote

etwas neutrales Pflanzenöl

etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Zucker

2 EL Tomatenmark

3 Dosen geschälte Tomaten 400 g

2 TL Baharat z.B. online hier 🛒 verfügbar

2 Handvoll Babyspinat

4 Eier Größe M Zubereitung Schäle die Zwiebeln und die Knoblauchzehen. Schneide die Zwiebel in grobe Würfel und den Knoblauch sehr fein.

Wasche den Spargel, entferne die holzigen Enden und schäle, falls nötig, das untere Drittel. Schneide ihn in mundgerechte Stücke.

Säubere die Paprika und die Chilischote. Entferne das Kerngehäuse der Paprika und schneide sie in Würfel. Halbiere die Chilischote, entferne die Kerne mit einem Löffel und schneide sie dann in feine Stücke.

Erhitze etwas Öl in einer großen, ofenfesten Pfanne. Brate den Spargel für ca. 1 Minute im heißen Öl an und würze ihn mit einer Prise Salz und Zucker. Nimm den Spargel aus der Pfanne.

Schwitze die Zwiebeln in der Pfanne an, bis sie glasig sind. Gib anschließend den Knoblauch und die Paprikawürfel sowie das Tomatenmark hinzu und röste alles gemeinsam für 2-3 Minuten kurz an.

Gib die geschälten Tomaten und die Chilischoten in die Pfanne. Würze alles mit Baharat, Salz und Pfeffer und lass es für etwa 20 Minuten köcheln. Rühre es immer wieder um, bis die Konsistenz etwas fester ist.

Wasche währenddessen den Spinat und schleuder ihn trocken.

Heize den Backofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rühre den Spinat unter. Verteile den Spargel auf der Tomatensoße. Drücke mit einem großen Löffel vier Mulden in die Shakshuka. Schlage die Eier auf und gib eines in jede Mulde.

Stelle die Pfanne für 10-12 Minuten in den Ofen, bis die Eier gar sind.

