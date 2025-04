Spargelmuffins: Frühlingsgenuss im handlichen Format

Schnapp dir die Zutaten, schäle den Spargel und lege los – heute backst du Spargelmuffins! Schon das Aussehen und Quietschen der frischen Spargelstangen weckt die Vorfreude auf einen besonderen Genuss. Lass uns anfangen!

Backe mit uns Spargelmuffins

Spargel galt schon im alten Ägypten als Delikatesse und wurde in römischer Zeit so hochgeschätzt, dass Kaiser Augustus eigens eine „Schnellflotte“ befahl, um ihn aus fernen Provinzen einzuholen. Der Spargelanbau in Deutschland hat im 18. Jahrhundert begonnen. Die wichtigsten Spargelanbaugebiete sind die Regionen rund um Beelitz, Schwetzingen, Schrobenhausen und Nienburg/Weser.

Eingebettet in einen lockeren Muffin-Teig servieren das königliche Gemüse heute in Form von Muffins. Für die herzhaften Leckerbissen benötigst du weißen und grünen Spargel sowie Speckwürfel. Der Teig besteht aus Butter, Zucker, Salz, Eiern, Mehl, Backpulver, Schmand und Parmesan.

Den Spargel und Schinken röstest du in einer Pfanne mit Öl an. Die Zutaten für den Teig vermischst du in einer Schüssel. Dann hebst du Spargel und Schinken unter und verteilst den Teig auf Muffinförmchen. Zum Schluss streust du noch etwas Parmesan drüber und backst die Spargelmuffins für 20 Minuten im Ofen.

Bringe die kleinen Köstlichkeiten zu einem Frühlingsbrunch mit, vernasche sie lauwarm auf deinem Balkon oder genieße sie bei einem Picknick im Park. Dein Frühling schmeckt heute frisch, aufregend und einfach richtig gut!

Die Spargelzeit ist kurz, also genieße ihn ausgiebig. Eines unserer Lieblingsrezepte ist die Spargel-Hähnchen-Pfanne. Richtig lecker sind auch überbackener Spargel mit Schinken und eine Spargelpizza mit Ziegenkäse.

Spargelmuffins Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 200 g weißer Spargel

200 g grüner Spargel

1 EL Speiseöl

50 g Speckwürfel

100 g Butter weich

1 EL Zucker

1 Prise Salz

3 Eier

100 g Schmand

200 g Mehl 405er

3 TL Backpulver

100 g Parmesan gerieben Zubereitung Lege ein Muffinblech mit Muffinförmchen 🛒 aus und heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle den weißen Spargel. Wasche den grünen Spargel. Schneide bei weißem und grünem Spargel die Enden ab und die Stangen in Stücke.

Blanchiere den weißen Spargel für 2 Minuten in kochendem Wasser.

Gib das Öl in eine Pfanne und brate den Speck darin 1 Minute an. Gib dann den weißen und grünen Spargel dazu und brate diesen für 2 Minuten mit an. Stelle die Pfanne beiseite.

Schlage die Butter mit dem Zucker und Salz schaumig. Gib nach und nach die Eier und den Schmand hinzu. Vermische dann Mehl, Backpulver und 70 g Parmesan miteinander und rühre die Mischung unter den Teig.

Hebe zum Schluss Spargel und Speck unter und verteile den Teig auf die Muffinförmchen.

Streue den restlichen Parmesan drüber und backe die Spargelmuffins für 20 Minuten.

