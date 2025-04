Die etwas andere Pizza: Spargel, Ziegenkäse und Schwarzwälder Schinken

Lass mit unserer Spargelpizza mit Ziegenkäse und Schwarzwälder Schinken den Frühling in deine Küche einziehen! Eine wahre Gaumenfreude, die nicht nur die Herzen von Spargelenthusiasten höher schlagen lässt. Neugierig? Hier findest du das Rezept!

Rezept für Spargelpizza mit Ziegenkäse und Schwarzwälder Schinken

Das Tolle an unserer Spargelpizza mit Ziegenkäse und Schwarzwälder Schinken: Sie ist superschnell im Ofen. Damit ist sie perfekt für den Feierabend geeignet oder wenn sich spontaner Besuch zum Abendessen angekündigt hat. Wir verwenden nämlich einen fertigen Pizzateig aus dem Kühlregal.

Natürlich kannst du den Teig für die Spargelpizza auch selbst herstellen. Das ist gar nicht schwer. Du vermischst dafür einfach 300 Milliliter warmes Wasser mit einem Päckchen Trockenhefe und einem Teelöffel Zucker. Die Mischung lässt du dann für etwa zehn Minuten stehen, sodass sich die Hefe aktivieren kann. Sobald die Hefe leicht schäumt, kannst du Mehl, Salz und Olivenöl hinzufügen und alles zu einem Teig verkneten. Am besten geht das mit der Küchenmaschine. Der Teig muss nämlich kräftig und lange geknetet werden. Bist du fertig mit dem Geknete, packst du die Teigkugel in eine leicht eingeölte Schüssel, deckst sie mit einem feuchten Tuch ab und lässt das Ganze an einem warmen Ort für mindestens eine Stunde gehen. Danach knetest du ihn nochmal auf einer bemehlten Arbeitsfläche kurz durch. Nun kannst du ihn ausrollen und belegen.

Du möchtest bei der nächsten Weltmeisterschaft im Pizza-Backen mitmachen? Dann solltest du auf jeden Fall mal in diese 5 Tipps für die perfekte Pizza reinlesen.

Wir haben uns für eine Kombi aus grünem Spargel, würzigem Ziegenkäse und salzigem Schwarzwälder Schinken entschieden. Ist dir das geschmacklich zu intensiv, kannst du die Zutaten jederzeit abwandeln. Vielleicht schmeckt dir die Spargelpizza ja mit Kochschinken und Mozzarella besser. Erlaubt ist, was schmeckt!

Natürlich lässt sich die Spargelpizza mit Ziegenkäse und Schwarzwälder Schinken noch ein wenig verfeinern. Zum Beispiel mit etwas Honig. Die Süße harmoniert wunderbar mit dem Schinken und dem Ziegenkäse und bildet einen interessanten Kontrast. Ein Schuss Knoblauchöl oder einige Chiliflocken runden das Ganze ebenfalls ab. Lass es dir schmecken!

Spargelpizza mit Ziegenkäse und Schwarzwälder Schinken Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g grüner Spargel

1 Zwiebel

1 Dose passierte Tomaten 400 g

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/4 TL Thymian

1/2 TL Oregano

1/2 TL Basilikum

1 Packung fertiger Pizzateig aus dem Kühlregal

100 g Schwarzwälder Schinken in dünnen Scheiben

200 g Ziegenkäse

3 EL Olivenöl

1 Handvoll frischer Rucola zum Garnieren (optional) Zubereitung Heize den Ofen auf 220 ℃ (Ober-/Unterhitze) oder 200 ℃ (Umluft) vor.

Entferne die holzigen Enden des Spargels und schneide ihn in etwa 3-4 cm lange Stücke. Koche die Spargelstücke in leicht gesalzenem Wasser für etwa 3 Minuten. Lass ihn gut abtropfen.

Schäle die Zwiebel und schneide sie in feine Ringe.

Vermische in einer kleinen Schüssel die passierten Tomaten mit den Gewürzen.

Rolle den fertigen Pizzateig auf einem Backblech mit Backpapier aus.

Bestreiche den Pizzateig gleichmäßig mit der gewürzten Tomatensoße.

Verteile den blanchierten Spargel, die Zwiebelringe und die Scheiben des Schwarzwälder Schinkens gleichmäßig auf der Pizza. Zerbrösle den Ziegenkäse darüber und träufle das Olivenöl gleichmäßig auf die gesamte Pizza.

Schiebe die Pizza in den vorgeheizten Ofen und backe sie ca. 20 Minuten oder bis der Teig goldbraun ist und der Käse geschmolzen ist.

Nimm die Pizza aus dem Ofen und warte ein paar Minuten, bevor du sie in Stücke schneidest 🛒 . Garniere die Pizza nach Belieben mit frischem Rucola.

