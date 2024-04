Mit leckerem Spargel-Flammkuchen in den Frühling starten

Spargel mit Sauce hollandaise ist dir auf Dauer zu langweilig? Dann verbinde doch mal internationale Aromen und Spargel miteinander. Ein Flammkuchen mit dem Gemüse belegt ist eine tolle Möglichkeit, die Stangen abwechslungsreich zu genießen. So geht’s!

Schnelles Rezept für Spargel-Flammkuchen

Flammkuchen sind einfach lecker und auch schnell gemacht. Ideal also, wenn du keine Lust hast, lange in der Küche zu stehen. Du kannst Flammkuchen mit allem belegen, was du zu Hause da hast, dabei munter unterschiedlichste Zutaten miteinander kombinieren und ganz neue Varianten kreieren. Hast du zum Beispiel jetzt, wo die Spargelsaison auf Hochtouren läuft, noch ein paar Stangen übrig, dann mach einfach einen Spargel-Flammkuchen damit.

Damit der Flammkuchen schnell auf dem Tisch steht, benötigst du einen frischen Teig aus dem Kühlregal, etwas Bauchspeck, Spargel, Crème fraîche und Gewürze. Beginne bei der Zubereitung damit, den Spargel zu schälen, die holzigen Enden zu entfernen und ihn in Stücke zu schneiden. Danach kochst du diese in einem Topf mit Salz, einer Prise Zucker und einem Schuss Zitronensaft bissfest und schreckst sie danach gleich unter kaltem Wasser ab.

Während der Spargel kocht, rollst du den Teig auf einem Blech aus, heizt den Backofen vor, schneidest den Speck in Streifen oder Würfel und verrührst die Crème fraîche mit Salz und Pfeffer. Die Masse verteilst du gleichmäßig auf dem Teig und belegst sie mit den Spargelstücken und dem Speck. Danach schiebst du den Flammkuchen in den Ofen und backst ihn für 12 bis 15 Minuten. Zum Schluss streust du zum Servieren noch Petersilie drüber.

Unser Rezept für Spargel-Flammkuchen ist nicht nur fix fertig, sondern auch wandelbar. Mit grünem Spargel etwa, mit italienischem Prosciutto Schinken oder Räucherlachs schmeckt das Gericht ebenso gut. Auch kannst du etwas Parmesan drüberstreuen oder statt Crème fraîche Schmand verwenden.

